Ohne Florian Wirtz: FC Liverpool erlebt Heimdebakel gegen Nottingham Forest

In Abwesenheit des angeschlagenen Nationalspielers gingen die Reds beim 0:3 (0:1) gegen Nottingham Forest an der heimischen Anfield Road unter. Es war die sechste Niederlage für die Mannschaft von Teammanager Arne Slot in den vergangenen sieben Premier-League-Spielen.

Liverpool geriet nach der Pleite im Topspiel bei Manchester City (0:3) trotz drückender Überlegenheit vor der Pause abermals in Rückstand, Murillo (33.) traf fast aus dem Nichts für die Gäste. Es war ein höchst umstrittener Treffer, denn bei Murillos Abschluss nach einem Eckball stand Forests Dan Ndoye im Abseits und eigentlich klar im Sichtfeld von Liverpools Torhüter Alisson. Nach Überprüfung entschied sich das Schiedsrichtergespann aber dazu, das Tor zu werten.