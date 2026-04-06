Beim FC Bayern werden bereits mögliche Szenarien für die Zeit nach Manuel Neuer durchgespielt. Wie im Bild-Podcast "Bayern Insider" berichtet wurde, steht dabei auch Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim im Fokus. Die Idee der Münchner Verantwortlichen: Sollte Neuer im Sommer tatsächlich seine Karriere beenden, könnte der 33-Jährige als erfahrene Alternative hinter der künftigen Nummer eins verpflichtet werden.
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"Oder auch nicht": Nationalspieler reagiert auf angebliche Transfer-Idee des FC Bayern
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Oliver Baumann: "Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht"
Baumann selbst zeigte sich nach der 1:2-Niederlage gegen Mainz auf Nachfrage von Bild überrascht von den Spekulationen. Mit sichtlichem Erstaunen reagierte der Nationaltorhüter auf das Gerücht: "Oh wow, darüber habe ich mir noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Das mache ich dann irgendwann - oder auch nicht."
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Hoffenheim-Trainer Ilzer will sich mit Gerücht nicht beschäftigen
Weniger entspannt geht hingegen Hoffenheims Trainer Christian Ilzer mit der Thematik um. Die anhaltenden Spekulationen stoßen beim Österreicher auf wenig Begeisterung. Entsprechend deutlich fiel seine Reaktion aus: "Keine Ahnung. Ihr enthüllt sehr viel, die Berater tun ihr Übriges. Das läuft bei mir links und rechts vorbei. Wir sind fokussiert auf die letzten Spiele."
Die Zahlen von Oliver Baumann in der Saison 25/26:
Spiele: 30
Gegentore: 43
Zu-Null-Spiele: 7