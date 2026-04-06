"Oder auch nicht": Nationalspieler reagiert auf angebliche Transfer-Idee des FC Bayern

Weniger entspannt geht hingegen Hoffenheims Trainer Christian Ilzer mit der Thematik um. Die anhaltenden Spekulationen stoßen beim Österreicher auf wenig Begeisterung. Entsprechend deutlich fiel seine Reaktion aus: "Keine Ahnung. Ihr enthüllt sehr viel, die Berater tun ihr Übriges. Das läuft bei mir links und rechts vorbei. Wir sind fokussiert auf die letzten Spiele."