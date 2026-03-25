"Ich habe einfach nicht die Skills, die er hat": Deutschlands Nummer eins Oliver Baumann wollte Manuel Neuer vergeblich nacheifern

Neuer habe das Torwartspiel "revolutioniert", sagte Baumann der Süddeutschen Zeitung, er hätte sich "gerne" etwas abgeschaut von einstigen DFB-Kapitän, "aber irgendwann habe ich gemerkt: Es geht nicht."

Warum nicht? "Ich habe einfach nicht die Skills, die er hat. Aber wer hat die schon?", sagte Baumann. Was genau er damit meint? "Diese Kombination aus Größe, Schnelligkeit und Beweglichkeit. Die ist sicher einzigartig. Und er hat auch eine ganz eigene Art von Stellungsspiel und Antizipationsvermögen. Das kann man nicht kopieren."

Baumann hat stattdessen seinen eigenen Stil entwickelt - und der hat ihn nach langem Anlauf ins deutsche Tor gebracht. Sollte Neuers eigentlicher Erbe Marc-André ter Stegen nicht wie durch ein Wunder doch noch spielfit werden, steht Baumann bei der WM zwischen den Pfosten.