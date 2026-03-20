Sollte Said El Mala den 1. FC Köln tatsächlich Richtung Premier League verlassen, würde ausgerechnet der Erzfreind mitverdienen. Wie die Rheinische Post aufgedröselt hat, kassiert Borussia Mönchengladbach bei einem Wechsel des Ausnahmekönners ins Ausland eine sechsstellige Summe.
Obwohl sie ihn einst vom Hof jagten! Abschied von Said El Mala würde verhasstem Köln-Rivalen eine fette Summe einbringen
Hat sich El Mala schon mit Brighton geeinigt?
Denn die Fohlen stünden in diesem Fall aufgrund des FIFA-Solidaritätsmechanismus 0,25 Prozent pro Ausbildungsjahr zu. Bei einer kolportierten Ablösesumme von 35 bis 40 Millionen Euro ergibt sich eine Zahlung von 260.000 bis 300.000 Euro, die in Gladbachs Kasse fließen würde. Ebenfalls dürften sich bei einem Auslandswechsel El Malas Viktoria Köln und der TSV Meerbusch über einen Geldsegen freuen.
In den vergangenen Tagen mehrten sich Berichte, dass El Mala die Kölner im Sommer verlassen könnte. Dem Vernehmen nach soll sich die Spielerseite bereits mit Brighton & Hove Albion grundsätzlich auf einen Wechsel geeinigt haben. Die Verhandlungen zwischen beiden Klubs seien deshalb wieder aufgenommen worden, nachdem ein Transfer im Winter noch gescheitert war. Die Seagulls waren damals trotz einer Offerte in Höhe von 30 Millionen Euro beim Effzeh abgeblitzt und müssten nun wohl fünf Millionen Euro mehr plus Boni auf den Tisch legen.
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El Mala wurde einst in Gladbach aussortiert
Neben Brighton zeigt laut dem Kölner Stadtanzeiger aber auch der FC Chelsea großes Interesse an El Mala, der sich unlängst von seinem Berater getrennt hatte und jetzt von seiner Familie vertreten wird. Allerdings, heißt es einschränkend in dem Bericht, würden die Blues dessen Bruder Malek wohl nicht unter Vertrag nehmen, was jedoch ein entscheidender Punkt für die Zukunftsentscheidung des 19-Jährigen sein soll. Zudem ist die Konkurrenzsituation beim Topklub aus London deutlich angespannter, weshalb zahlreiche Talente in der Vergangenheit verliehen wurden - allen voran zum Partnerklub Racing Straßburg.
El Mala stellt in dieser Saison eine Art Lebensversicherung für die Kölner dar. Obwohl er von Trainer Lukas Kwasniok häufig nur eingewechselt wurde, kommt der erst 19-Jährige auf neun Tore und vier Assists in der Bundesliga. Kein FC-Profi hat mehr Torbeteiligungen vorzuweisen.
In Gladbach hatte sich El Mala derweil nicht durchsetzen können und wurde 2021 sogar aussortiert, ehe er über Meerbusch und Viktoria Köln bei den Geißböcken landete. "Said war damals noch sehr klein, seinen Gegnern dadurch athletisch extrem unterlegen und auf diesem Level nicht konkurrenzfähig. Manche Jungs benötigen für ihre Entwicklung einfach ein wenig mehr Zeit", sagte sein damaliger U15-Trainer Sven Schuchardt dahingehend im November zur Bild-Zeitung. Am Samstag kommt es zum 100. Bundesliga-Derby zwischen den beiden Rivalen.
Nagelsmann verzichtet auf El Mala - WM-Tür aber noch nicht zu
Aufgrund seiner starken Leistungen in dieser Saison darf sich El Mala sogar leise Hoffnungen auf eine WM-Nominierung machen. Nachdem er im November noch ein Teil des Aufgebots von Bundestrainer Julian Nagelsmann war, fehlt der Flügelspieler aber im März-Kader.
Stattdessen ist El Mala im Zuge der EM-Qualifikationsspiele für die U21-Nationalmannschaft einberufen worden. Zum DFB-Nachwuchs war er auch schon nach dem ersten Testspiel im November nachgereist. In der A-Nationalmannschaft verzichtete Nagelsmann auf einen Einsatz.
Im Falle einer Verletzung ist zudem nicht ausgeschlossen, dass El Mala noch für die Länderspiele gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) nachnominiert wird. Auch der WM-Zug ist noch nicht abgefahren - für keinen, wie Nagelsmann bei der Kader-Präsentation am Donnerstag mehrfach betonte.
Statistiken von Said El Mala für den 1. FC Köln in dieser Saison
- Pflichtspiele: 28
- Tore: 9
- Assist: 4