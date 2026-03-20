Obwohl sie ihn einst vom Hof jagten! Abschied von Said El Mala würde verhasstem Köln-Rivalen eine fette Summe einbringen

Neben Brighton zeigt laut dem Kölner Stadtanzeiger aber auch der FC Chelsea großes Interesse an El Mala, der sich unlängst von seinem Berater getrennt hatte und jetzt von seiner Familie vertreten wird. Allerdings, heißt es einschränkend in dem Bericht, würden die Blues dessen Bruder Malek wohl nicht unter Vertrag nehmen, was jedoch ein entscheidender Punkt für die Zukunftsentscheidung des 19-Jährigen sein soll. Zudem ist die Konkurrenzsituation beim Topklub aus London deutlich angespannter, weshalb zahlreiche Talente in der Vergangenheit verliehen wurden - allen voran zum Partnerklub Racing Straßburg.

El Mala stellt in dieser Saison eine Art Lebensversicherung für die Kölner dar. Obwohl er von Trainer Lukas Kwasniok häufig nur eingewechselt wurde, kommt der erst 19-Jährige auf neun Tore und vier Assists in der Bundesliga. Kein FC-Profi hat mehr Torbeteiligungen vorzuweisen.

In Gladbach hatte sich El Mala derweil nicht durchsetzen können und wurde 2021 sogar aussortiert, ehe er über Meerbusch und Viktoria Köln bei den Geißböcken landete. "Said war damals noch sehr klein, seinen Gegnern dadurch athletisch extrem unterlegen und auf diesem Level nicht konkurrenzfähig. Manche Jungs benötigen für ihre Entwicklung einfach ein wenig mehr Zeit", sagte sein damaliger U15-Trainer Sven Schuchardt dahingehend im November zur Bild-Zeitung. Am Samstag kommt es zum 100. Bundesliga-Derby zwischen den beiden Rivalen.