Ein Transfer von Said El Mala in die Premier League nimmt offenbar Formen an. Wie die Bild berichtet, strebt der Angreifer des 1. FC Köln einen Wechsel zu Brighton & Hove Albion an.
Blitztransfer mit fettem Gehalt! Angebliche Wechselzusage von Said El Malas Eltern an englischen Verein
Demnach hätten El Malas Eltern, die als Berater ihrer Söhne Said (19) und Malek (20) fungieren, Brighton "das 'Go' für einen Transfer" gegeben.
Entsprechend seien die Verhandlungen zwischen den Engländern und dem FC wieder aufgenommen worden. Diese waren im Winter gescheitert, damals sollen die Kölner eine Offerte in Höhe von 30 Millionen Euro für El Mala abgelehnt haben.
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Köln winkt deutlich höhere Ablöse für Said El Mala
Tatsächlich winkt den Domstädtern nun bei einem Verkauf des Teenagers im Sommer eine höhere Ablöse. Denn laut Bild sei Brighton bereit, das Angebot für El Mala "merklich" zu erhöhen. Die Rede ist von einem möglichen Transfermodell, bei dem Köln 35 Millionen Euro plus Boni erhalten könnte. Dazu soll es eine Weiterverkaufsbeteiligung geben.
Neben Kölns Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler sei auch der neue Kaderplaner Tim Steidten, einst auf der Insel bei West Ham unter Vertrag, in die Verhandlungen involviert. Brighton wolle "den Deal schnell abwickeln", heißt es.
Auch für El Mala wäre ein Wechsel zu den Seagulls lohnenswert. Er soll für fünf Jahre unterschreiben und insgesamt 20 Millionen Euro Gehalt kassieren. Dank einer Staffelung nach Einsätzen könne dies sogar noch steigen. Zusätzlicher Vorteil Brightons im Poker um die Zukunft des deutschen U21-Nationalspielers: Der Tabellenzwölfte der Premier League will auch Bruder Malek verpflichten. Er kickt aktuell in der Kölner U21. Andere interessierte Vereine hätten dies nicht im Sinn.
Said El Mala wurde auch beim FC Bayern als Neuzugang gehandelt
El Mala ist der Lichtblick dieser Kölner Saison und einer der Shootingstars der Bundesliga. Am Wochenende markierte der Teenager gegen den HSV (1:1) sein neuntes Saisontor. Dazu lieferte El Mala noch vier Vorlagen. Zahlen und Leistungen, die Begehrlichkeiten wecken. Bereits seit Wochen wird er mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht. Neben Brightons PL-Rivalen Chelsea und Newcastle United wurde er auch schon als Neuzugang beim FC Barcelona und Deutschlands Primus Bayern München gehandelt.
El Mala kam 2024 für 225.000 Euro von Viktoria Köln zum FC, verbrachte allerdings zunächst ein Jahr bei seinem Ex-Klub. Sein Vertrag läuft noch bis 2030 und Viktoria soll sich eine zehnprozentige Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben.
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Said El Malas Leistungsdaten für den 1. FC Köln
- Einsätze: 28
- Einsätze über 90 Minuten: 3
- Tore: 9
- Assists: 4
- Gelbe Karten: 3