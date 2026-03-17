Blitztransfer mit fettem Gehalt! Angebliche Wechselzusage von Said El Malas Eltern an englischen Verein

Tatsächlich winkt den Domstädtern nun bei einem Verkauf des Teenagers im Sommer eine höhere Ablöse. Denn laut Bild sei Brighton bereit, das Angebot für El Mala "merklich" zu erhöhen. Die Rede ist von einem möglichen Transfermodell, bei dem Köln 35 Millionen Euro plus Boni erhalten könnte. Dazu soll es eine Weiterverkaufsbeteiligung geben.

Neben Kölns Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler sei auch der neue Kaderplaner Tim Steidten, einst auf der Insel bei West Ham unter Vertrag, in die Verhandlungen involviert. Brighton wolle "den Deal schnell abwickeln", heißt es.

Auch für El Mala wäre ein Wechsel zu den Seagulls lohnenswert. Er soll für fünf Jahre unterschreiben und insgesamt 20 Millionen Euro Gehalt kassieren. Dank einer Staffelung nach Einsätzen könne dies sogar noch steigen. Zusätzlicher Vorteil Brightons im Poker um die Zukunft des deutschen U21-Nationalspielers: Der Tabellenzwölfte der Premier League will auch Bruder Malek verpflichten. Er kickt aktuell in der Kölner U21. Andere interessierte Vereine hätten dies nicht im Sinn.