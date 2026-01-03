Nur noch achtmal stand er in der Anfangself. Wenn er auflief - 732 Minuten in 16 Pflichtspielen -, überzeugte Groß selten. Es war ein sehr unbefriedigendes Halbjahr für ihn. Und wenn man es genau nimmt, waren die zwölf Monate zuvor auch weit entfernt von dem, was er sich vom Wechsel zu seinem deutschen Lieblingsklub erhofft hatte.

Dabei war Groß trotz seines fortgeschrittenen Alters so etwas wie ein heißes Eisen, als er im Sommer 2024 für sieben Millionen Euro Ablöse zu den Westfalen kam. In der Saison zuvor, seiner letzten nach sieben Jahren bei Brighton & Hove Albion im Süden Englands, wurde er mit 32 erstmals deutscher Nationalspieler.

Der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler hatte in der Premier League abseits der Wahrnehmung der deutschen Öffentlichkeit konstant gute Leistungen gebracht und sich die Nominierung durchaus verdient. 55 Torbeteiligungen in 261 Pflichtspielen stehen für ihn in Brighton zu Buche.