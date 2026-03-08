Borussia Dortmund und dem FC Bayern München wird gerüchteweise ein Interesse an Archie Gray von Tottenham nachgesagt. Transfer-Experte Gianluca Di Marzio äußerte sich nun bei wettfreunde.net zu den Spekulationen - und sieht beim BVB bessere Karten.
Niederlage gegen den BVB? FC Bayern München könnte im Werben um England-Juwel leer ausgehen
Archie Gray in die Bundesliga? "Dann ist es Dortmund!""Ich denke, Bayern München braucht keine Spieler, weil sie jede Position besetzt und talentierte Spieler wie Karl haben, die spielen müssen", begann er. "Von den beiden Vereinen ist Borussia Dortmund mehr an Gray interessiert, aber derzeit gibt es noch keinen Vertrag für ihn. Wenn es einen Verein gibt, der interessiert ist, dann ist es Dortmund", stellte er fest.
Marktwert von Archie Gray liegt bei 35 Millionen Euro
Gray ist ein zentraler Mittelfeldspieler, der sich zuletzt bei den Spurs einen Stammplatz erarbeiten konnte. Allerdings läuft es bei den Londonern in dieser Saison gar nicht gut: Sie liegen in der Premier League nur hauchdünn vor einem Abstiegsplatz. Der Marktwert des 19-Jährigen wird auf 35 Millionen Euro geschätzt.
Archie Gray: Leistungsdaten der Saison 2025/26
- Premier League: 19 Spiele - 2 Tore - 2 Vorlagen
- Champions League: 6 Spiele
- FA Cup: 1 Spiel
- EFL Cup: 1 Spiel
