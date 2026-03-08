Niederlage gegen den BVB? FC Bayern München könnte im Werben um England-Juwel leer ausgehen

"Ich denke, Bayern München braucht keine Spieler, weil sie jede Position besetzt und talentierte Spieler wie Karl haben, die spielen müssen", begann er. "Von den beiden Vereinen ist Borussia Dortmund mehr an Gray interessiert, aber derzeit gibt es noch keinen Vertrag für ihn. Wenn es einen Verein gibt, der interessiert ist, dann ist es Dortmund", stellte er fest.