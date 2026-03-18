Muss sich der FC Bayern um zwei Stars sorgen? Max Eberl liefert Update

"So wie sie gerade geklatscht haben, habe ich keine Verletzung gesehen und gespürt", gab Bayerns Sportvorstand Max Eberl nach dem souveränen Einzug ins Champions-League-Viertelfinale Entwarnung. Zwar sei er "meistens direkt nach der ersten Ansprache bei euch und habe deswegen keine Diagnosen parat", allerdings betonte Eberl dann auch: "Ich habe keine dramatischen Bilder in der Kabine gesehen, wo die Ärzte hektisch durch die Gegend gelaufen sind. Ohne Gewähr würde ich von einer Vorsichtsmaßnahme ausgehen."

Pavlovic war in der 55. Minute des Achtelfinalrückspiels vom Platz gegangen und hatte bei der Auswechslung gegenüber Trainer Vincent Kompany Hüftprobleme angedeutet. Der Mittelfeldspieler selbst erklärte nach der Partie, dass es nichts Ernstes sei: "Ich hatte nur ein bisschen Hüftbeugerschmerzen, aber ich denke das ist nichts Dramatisches", so Pavlovic.