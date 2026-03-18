Beim FC Bayern München muss man sich wohl keine größeren Sorgen um die beim 4:1 gegen Atalanta Bergamo am Mittwochabend angeschlagen ausgewechselten Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof machen.
Muss sich der FC Bayern um zwei Stars sorgen? Max Eberl liefert Update
Bayerns Aleksandar Pavlovic gibt auch selbst Entwarnung: "Nichts Dramatisches"
"So wie sie gerade geklatscht haben, habe ich keine Verletzung gesehen und gespürt", gab Bayerns Sportvorstand Max Eberl nach dem souveränen Einzug ins Champions-League-Viertelfinale Entwarnung. Zwar sei er "meistens direkt nach der ersten Ansprache bei euch und habe deswegen keine Diagnosen parat", allerdings betonte Eberl dann auch: "Ich habe keine dramatischen Bilder in der Kabine gesehen, wo die Ärzte hektisch durch die Gegend gelaufen sind. Ohne Gewähr würde ich von einer Vorsichtsmaßnahme ausgehen."
Pavlovic war in der 55. Minute des Achtelfinalrückspiels vom Platz gegangen und hatte bei der Auswechslung gegenüber Trainer Vincent Kompany Hüftprobleme angedeutet. Der Mittelfeldspieler selbst erklärte nach der Partie, dass es nichts Ernstes sei: "Ich hatte nur ein bisschen Hüftbeugerschmerzen, aber ich denke das ist nichts Dramatisches", so Pavlovic.
- getty
Auf den FC Bayern warten CL-Kracher gegen Real Madrid
Bischof saß derweil vor seiner Auswechslung in der 72. Minute auf dem Rasen und wurde kurz behandelt. Auch bei dem 20-Jährigen, der als Linksverteidiger in Bayerns Startelf gestanden hatte, liegt aber wohl keine schwerwiegendere Verletzung vor.
Ob Kompany Pavlovic und Bischof im anstehenden Bundesligaspiel gegen Union Berlin am Samstag möglicherweise dennoch präventiv schont, bleibt abzuwarten. Vor allem Ersterer soll natürlich für die im April anstehenden Viertelfinalkracher gegen Real Madrid in jedem Fall fit sein.
Die nächsten Spiele des FC Bayern München
- Samstag, 21. März: FC Bayern vs. Union Berlin (Bundesliga)
- Samstag, 4. April: SC Freiburg vs. FC Bayern (Bundesliga)
- Dienstag, 7. April: Real Madrid vs. FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 11. April: FC St. Pauli vs. FC Bayern (Bundesliga)
- Mittwoch, 15. April: FC Bayern vs. Real Madrid (Champions League)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.