"Wir werden das besprechen", kündigte Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund nach dem Bundesliga-Heimsieg gegen Union Berlin (4:0) an.
"Müssen vorsichtig sein": Verletzter Bayern-Star doch nicht mit zum DFB-Team?
Der 22-Jährige, der die Partie am Samstag aufgrund von Hüftbeschwerden verpasst hatte, habe "sehr viel gespielt in letzter Zeit und heute über Beschwerden geklagt", berichtete Freund: "Es wäre für alle Beteiligten schlecht, wenn er etwas Schlimmeres davonträgt. Wir müssen vorsichtig sein."
Pavlovic war von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehende Länderspielpause nominiert worden. Die deutsche Nationalmannschaft trifft in den ersten Tests des WM-Jahres am 27. März in Basel auf die Schweiz, drei Tage später kommt es in Stuttgart zum Duell mit Ghana.
Pavlovic war unter der Woche in der Champions League gegen Atalanta Bergamo (4:1) angeschlagen ausgewechselt worden.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".