"Müssen vorsichtig sein": Verletzter Bayern-Star doch nicht mit zum DFB-Team?

Der 22-Jährige, der die Partie am Samstag aufgrund von Hüftbeschwerden verpasst hatte, habe "sehr viel gespielt in letzter Zeit und heute über Beschwerden geklagt", berichtete Freund: "Es wäre für alle Beteiligten schlecht, wenn er etwas Schlimmeres davonträgt. Wir müssen vorsichtig sein."

Pavlovic war von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehende Länderspielpause nominiert worden. Die deutsche Nationalmannschaft trifft in den ersten Tests des WM-Jahres am 27. März in Basel auf die Schweiz, drei Tage später kommt es in Stuttgart zum Duell mit Ghana.

Pavlovic war unter der Woche in der Champions League gegen Atalanta Bergamo (4:1) angeschlagen ausgewechselt worden.