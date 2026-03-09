"Mit denselben Spielern, mit denen er verloren hat, gewinnt Flick": Barcelonas Präsident Laporta kontert Xavis Attacke scharf

Xavis Angriffe hätten ihn "überrascht und ihm wehgetan". Er finde es bedauerlich, dass die Barca-Legende sich von Font benutzen lasse, um ihm zu schaden. Außerdem verteidigte er die Entscheidung, sich 2024 von der Klub-Legende zu trennen, mit den Worten: "Die Fakten haben mir recht gegeben. Mit Xavi hätten wir weiter verloren."

Xavi hatte in einem ausführlichen Interview mit der Zeitung La Vanguardia unter anderem über seinen Abschied aus Barcelona gesprochen. Darin hatte der Ex-Trainer, der seinen Heimatverein von 2021 bis 2024 trainierte, den Klub-Verantwortlichen vorgeworfen, noch während seiner Amtszeit hinter dem Rücken mit seinem Nachfolger Hansi Flick verhandelt und eine Medien-Kampagne gegen ihn initiiert zu haben. Dafür habe sich Flick sogar persönlich bei ihm entschuldigt. Außerdem hatte er Laporta vorgeworfen, eine mögliche Barca-Rückkehr von Lionel Messi 2023 verhindert zu haben.