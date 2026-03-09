Kurz vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen Newcastle United beherrscht ein Streit die Schlagzeilen rund um den FC Barcelona. Nachdem Barca-Legende Xavi den Präsidenten Joan Laporta attackiert hatte, folgte nun die Retourkutsche. "Ich verstehe, dass er verletzt ist, denn mit denselben Spielern, mit denen er verloren hat, gewinnt Flick", sagte Laporta im Rahmen einer Debatte zwischen ihm und seinem Herausforderer Victor Font kurz vor der Präsidentschaftswahl des FC Barcelona am Sonntag.
"Mit denselben Spielern, mit denen er verloren hat, gewinnt Flick": Barcelonas Präsident Laporta kontert Xavis Attacke scharf
Xavis Angriffe hätten ihn "überrascht und ihm wehgetan". Er finde es bedauerlich, dass die Barca-Legende sich von Font benutzen lasse, um ihm zu schaden. Außerdem verteidigte er die Entscheidung, sich 2024 von der Klub-Legende zu trennen, mit den Worten: "Die Fakten haben mir recht gegeben. Mit Xavi hätten wir weiter verloren."
Xavi hatte in einem ausführlichen Interview mit der Zeitung La Vanguardia unter anderem über seinen Abschied aus Barcelona gesprochen. Darin hatte der Ex-Trainer, der seinen Heimatverein von 2021 bis 2024 trainierte, den Klub-Verantwortlichen vorgeworfen, noch während seiner Amtszeit hinter dem Rücken mit seinem Nachfolger Hansi Flick verhandelt und eine Medien-Kampagne gegen ihn initiiert zu haben. Dafür habe sich Flick sogar persönlich bei ihm entschuldigt. Außerdem hatte er Laporta vorgeworfen, eine mögliche Barca-Rückkehr von Lionel Messi 2023 verhindert zu haben.
- AFP
Am Sonntag findet beim FC Barcelona die Präsidentschaftswahl statt
Laporta stellte sich zudem vor den von Xavi ebenfalls attackierten Alejandro Echevarria. Diesen hatte der 46-Jährige als 'Schatten-Präsident' dargestellt, der im Klub eigentlich das Sagen habe und auch für seine eigene Entlassung gesorgt habe. Laporta betonte: "Er ist eine Person, der ich voll und ganz vertraue. Er arbeitet mit Sportdirektor Deco zusammen in totaler Harmonie." Es sei zudem völlig normal, sich als Präsident mit anderen Vertrauenspersonen auszutauschen.
Am Sonntag wird beim FC Barcelona ein neuer Präsident gewählt. Zur Wahl stehen Amtsinhaber Laporta und der von Xavi unterstützte Herausforderer Victor Font. Bei der letzten Wahl 2021 gewann Laporta mit gut 54 Prozent der Stimmen vor Font (30 Prozent) und dem damals dritten Kandidaten Toni Freixa (8,5 Prozent). Auch diesmal gilt Laporta, der bereits von 2003 bis 2010 das Präsidentenamt innehatte, als Favorit.
Zuvor bestreitet das Team von Trainer Hansi Flick, das derzeit die spanische Liga anführt, am Mittwoch (21 Uhr) das Achtelfinalhinspiel in der Champions League bei Newcastle United.
Die Trainerstationen von Xavi Hernandez:
Zeitraum Klub Spiele Siege Unentschieden Niederlagen 2019 bis 2021 Al-Sadd 96 66 13 17 2021 bis 2024 FC Barcelona 143 91 23 29
Häufig gestellte Fragen
Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.
Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.
Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.
Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.
Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.
Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.
Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.
Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.
Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.
Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.
Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.