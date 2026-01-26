Goal.com
Sebastian KehlGetty Images

Mit "Bedauern": BVB verkündet Wintertransfer

Der junge Argentinier hinterließ beim BVB einen guten Eindruck, gegen den Wunsch des Klubs muss er zu Chelsea zurück.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im weiteren Verlauf der Rückrunde ohne Verteidiger Aaron Anselmino auskommen.

  • Die Leihgabe des FC Chelsea verlässt den BVB im Winter und kehrt nach London zurück. Das gaben die Schwarz-Gelben am Montag bekannt. Der Premier-League-Klub habe am Sonntagabend eine Klausel aktiviert, wodurch die ursprünglich bis Sommer vereinbarte Leihe vorzeitig beendet werde, hieß es.

    "Borussia Dortmund bedauert den kurzfristigen Abgang von Aaron Anselmino sehr und bedankt sich bei ihm für seinen Einsatz in den vergangenen Monaten", schrieb der Klub in einer Mitteilung.

  • Aaron Anselminogetty

    Sebastian Kehl hoffte auf Anselmino-Verbleib beim BVB

    Anselmino hatte beim BVB wettbewerbsübergreifend zehn Spiele absolviert, zuletzt wurde er beim jüngsten Bundesliga-Erfolg bei Union Berlin (3:0) eingewechselt. Nach der Rückkehr von Ramy Bensebaini vom Afrika-Cup stehen dem BVB trotz Anselminos Abgang noch sechs Innenverteidiger zur Verfügung. Dennoch hätten die Dortmunder den Argentinier gerne gehalten.

    "Ich glaube, dass es für alle Beteiligten Sinn macht, dass Aaron auch in der Rückserie bei Borussia Dortmund bleibt. Er hat seinen Wert für uns in der Hinrunde bereits deutlich unter Beweis gestellt", hatte Sportdirektor Sebastian Kehl Anfang Januar gesagt: "Er hilft uns, sich selbst - und damit auch Chelsea."

  • Diese Verträge laufen beim BVB 2026 aus

    • Niklas Süle, Abwehr, 30 Jahre 
    • Emre Can, Abwehr 31 Jahre
    • Salih Özcan, Mittelfeld, 27 Jahre 
    • Julian Brandt, Mittelfeld, 29 Jahre
0