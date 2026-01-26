Mit "Bedauern": BVB verkündet Wintertransfer

Die Leihgabe des FC Chelsea verlässt den BVB im Winter und kehrt nach London zurück. Das gaben die Schwarz-Gelben am Montag bekannt. Der Premier-League-Klub habe am Sonntagabend eine Klausel aktiviert, wodurch die ursprünglich bis Sommer vereinbarte Leihe vorzeitig beendet werde, hieß es.

"Borussia Dortmund bedauert den kurzfristigen Abgang von Aaron Anselmino sehr und bedankt sich bei ihm für seinen Einsatz in den vergangenen Monaten", schrieb der Klub in einer Mitteilung.