Max Eberl klopft wohl bei BVB-Spieler Felix Nmecha an: Holt der FC Bayern den deutschen WM-Star?

Während der Spieler selbst einen Abgang in diesem Sommer nicht ausschließt und womöglich "ins Grübeln" kommen könnte, plant der BVB eigentlich fest mit ihm. Und die Dortmunder halten auch das Heft des Handelns in der Hand: Nmecha verlängerte erst vor wenigen Monaten seinen Vertrag vorzeitig bis 2030.

Der Kontrakt beinhaltet zwar eine Ausstiegsklausel samt einer festgeschriebenen Ablöse von 80 Millionen Euro, sie ist jedoch erst im Sommer 2027 aktivierbar. In den vergangenen Tagen hieß es, für einen möglichen Transfer zur kommenden Spielzeit liege die Schmerzgrenze der Schwarzgelben bei 120 Millionen Euro.

Für Nmecha überwiesen die Dortmunder 2023 rund 30 Millionen Euro Ablöse an den VfL Wolfsburg. Aufgrund diverser Verletzungen kam er bei den Schwarzgelben aber zunächst überhaupt nicht zurecht und galt schon als Transferflop. Generell wurde Nmechas Verpflichtung von den Anhängern des BVB äußerst kritisch gesehen, weil der tiefgläubige Evangelikale sich in den Sozialen Medien mehr als nur einen Ausrutscher erlaubte, homophobe und queerfeindliche Inhalte teilte und als Aushängeschild der durchaus kritisch beäugten Organisation 'Ballers in God' positioniert wurde.

Der Verein sah sich sogar in Person des heutigen Präsidenten Aki Watzke zu einer Klarstellung gezwungen. "Felix hat selbst betont, dass er alle Menschen respektiert und liebt, unabhängig von ihrer Hautfarbe, Religion oder sexueller Orientierung", wurde Watzke zitiert.

Rein sportlich hat sich Nmecha in der abgelaufenen Saison aber nichts zuschulden kommen lassen. Im Gegenteil: Nmecha war einer der großen positiven Erscheinungen der vergangenen BVB-Saison, die mit der Vize-Meisterschaft und der Champions-League-Qualifikation endete. In 42 Pflichtspielen kam Nmecha auf fünf Tore und drei Vorlagen.