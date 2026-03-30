Bernardo Silva hat eine klare Andeutung gemacht, dass er Manchester City im Sommer, wenn sein Vertrag ausläuft, verlässt. Der 31 Jahre alte Portugiese gab zu, es in Manchester nicht immer angenehm und schön zu finden.
"Manchmal bin ich unglücklich": Star von Manchester City deutet Abschied offen an
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Bernardo Silva: "Entspricht nicht meinen Lebensvorstellungen"
"Ich will nicht sagen, dass ich nicht gerne hier bin. Aber kulturell entspricht Manchester nicht meinen Lebensvorstellungen. Und manchmal bin ich deshalb unglücklich", gestand Bernardo Silva im City-Podcast.
Die Kommentare dürften bei den Fans des Klubs nicht sonderlich gut ankommen - und ein klares Indiz dafür sein, dass der gemeinsame Weg von Klub und Spieler nach neun Jahren im Sommer zu Ende geht.
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Bernardo Silva will angeblich zu Barca
Silva selbst soll einen Transfer zum FC Barcelona bevorzugen. Für die finanziell angeschlagenen Katalanen wäre ein ablösefreier Transfer eines Top-Spielers ein Segen - allerdings stellt sich die Frage, ob das Team von Trainer Hansi Flick Bernardo Silva überhaupt sportlich benötigt.
Die Barca-Offensive läuft in dieser Saison auf Hochtouren. Auf dem rechten Flügel, auf dem Bernardo Silva oft bei City spielt, haben die Blaugrana Lamine Yamal. Und in der Zentrale sind sie mit Spielern wie Pedri, Dani Olmo oder Fermin Lopez ebenfalls stark besetzt. Mit seinen mittlerweile 31 Jahren wäre eine Verpflichtung des Portugiesen auch kein langfristiger Deal für die Zukunft.
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Zahlreiche Interessenten für Bernardo Silva
Neben Barca wird aktuell vor allem noch Atletico Madrid in den spanischen Medien als Interessent gehandelt. Nach der Saison verabschiedet sich mit Antoine Griezmann ein ähnlicher Spieler-Typ bei den Colchoneros in Richtung MLS.
Aus Nordamerika kommen angeblich ebenfalls Klubs, die Silva gerne von einem Wechsel überzeugen möchten, genau wie auch aus Saudi-Arabien. Außerdem wird auch Juventus Turin loses Interesse am 107-fachen Nationalspieler nachgesagt.
Die Saison 25/26 von Bernardo Silva:
- Spiele: 42
- Einsatzminuten: 3037
- Tore: 3
- Assists: 5