"Manchmal bin ich unglücklich": Star von Manchester City deutet Abschied offen an

"Ich will nicht sagen, dass ich nicht gerne hier bin. Aber kulturell entspricht Manchester nicht meinen Lebensvorstellungen. Und manchmal bin ich deshalb unglücklich", gestand Bernardo Silva im City-Podcast.

Die Kommentare dürften bei den Fans des Klubs nicht sonderlich gut ankommen - und ein klares Indiz dafür sein, dass der gemeinsame Weg von Klub und Spieler nach neun Jahren im Sommer zu Ende geht.