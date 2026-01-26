Er wäre ablösefrei und träumt schon lange von Barca: Absoluter Topstar von Manchester City bietet sich wohl dem FC Barcelona an

Der Sport zufolge wartet Silva nun auf eine Antwort aus Barcelona. Der Edeltechniker, bei City weiterhin Leistungsträger, hat selbstredend auch andere Optionen, da er im Sommer ablösefrei auf den Markt kommt. Lukrative Angebote aus Saudi-Arabien reizen ihn dabei wohl nicht so sehr, weil er weiterhin auf europäischem Top-Level spielen will. Juventus Turin soll ebenfalls um Silva buhlen, auch eine Rückkehr zu Jugendklub Benfica steht im Raum.

Mit Barca wurde Silva in den vergangenen Jahren derweil schon häufiger in Verbindung gebracht. Auch aufgrund der finanziellen Probleme des spanischen Topklubs wurde es allerdings nie so richtig konkret - und so könnte es auch diesmal bleiben. Das schreibt jedenfalls die Sport in ihrem Bericht.

Laut Quellen aus dem Vereinsumfeld zweifle bei Barcas Verantwortlichen zwar niemand daran, dass Silva noch einige Jahre auf höchstem Niveau vor sich haben kann. Allerdings würde eine Verpflichtung des portugiesischen Nationalspielers nicht zur aktuellen Personalpolitik der Blaugrana passen, weshalb man Stand jetzt wohl eher nicht auf Silvas Avancen eingehen werde.