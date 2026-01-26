Er wäre ablösefrei und träumt schon lange von Barca: Absoluter Topstar von Manchester City bietet sich wohl dem FC Barcelona an

Mittelfeldspieler Bernardo Silva von Manchester City peilt offenbar einen Wechsel zum FC Barcelona im kommenden Sommer an. Das berichtet die spanische Zeitung Sport.
Berater von Bernardo Silva ging auf den FC Barcelona zu
Über seinen Berater Jorge Mendes soll Silva mit seinem Wechselwunsch demnach aktiv auf Barca zugegangen sein. Der Vertrag des 31-Jährigen bei City läuft am Saisonende aus, danach will er die Premier League ablösefrei verlassen und träumt von einem Engagement in Barcelona.
Silva hat eine große Vorliebe für Barca, mag den Verein sehr und hat laut Sport persönliche Verbindungen in die katalanische Metropole. Zudem ist mit Joao Cancelo ein guter Kumpel jüngst per Leihe von Al-Hilal zu Barcelona zurückgekehrt. Seinen portugiesischen Landsmann lernte Silva bereits im Nachwuchs von Benfica Lissabon kennen, spielte später jahrelang bei City und natürlich auch häufig in der Nationalmannschaft mit ihm zusammen.
FC Barcelona will Bernardo Silva wohl eher nicht verpflichten
Der Sport zufolge wartet Silva nun auf eine Antwort aus Barcelona. Der Edeltechniker, bei City weiterhin Leistungsträger, hat selbstredend auch andere Optionen, da er im Sommer ablösefrei auf den Markt kommt. Lukrative Angebote aus Saudi-Arabien reizen ihn dabei wohl nicht so sehr, weil er weiterhin auf europäischem Top-Level spielen will. Juventus Turin soll ebenfalls um Silva buhlen, auch eine Rückkehr zu Jugendklub Benfica steht im Raum.
Mit Barca wurde Silva in den vergangenen Jahren derweil schon häufiger in Verbindung gebracht. Auch aufgrund der finanziellen Probleme des spanischen Topklubs wurde es allerdings nie so richtig konkret - und so könnte es auch diesmal bleiben. Das schreibt jedenfalls die Sport in ihrem Bericht.
Laut Quellen aus dem Vereinsumfeld zweifle bei Barcas Verantwortlichen zwar niemand daran, dass Silva noch einige Jahre auf höchstem Niveau vor sich haben kann. Allerdings würde eine Verpflichtung des portugiesischen Nationalspielers nicht zur aktuellen Personalpolitik der Blaugrana passen, weshalb man Stand jetzt wohl eher nicht auf Silvas Avancen eingehen werde.
Erfüllt sich der Barca-Traum für Bernardo Silva nicht?
Barcelona sehe sich im Mittelfeld derzeit gut aufgestellt und wolle zudem lieber verstärkt auf eigene Talente wie Marc Casado oder Marc Bernal setzen sowie bereits arrivierten Kräften aus dem eigenen Stall wie Fermin Lopez und Gavi vertrauen. Außerdem haben Leistungsträger im zentralen Mittelfeld wie Frenkie de Jong und Pedri erst im vergangenen Jahr neue Verträge unterschrieben.
Lediglich ein unerwarteter Abgang im Mittelfeld könnte dafür sorgen, dass Barcelona seine Meinung bezüglich der Option Bernardo Silva ändert. Ob der bevorstehende Wechsel von Top-Talent Dro Fernandez zu Paris Saint-Germain möglicherweise ein Umdenken initiieren könnte, wird in dem Bericht nicht thematisiert.
Silva spielt derweil bereits seit 2017 in Manchester und ist seither stets eine Konstante in der Mannschaft von Trainer Pep Guardiola. Unter anderem sammelte Silva in seiner bisherigen Zeit bei City einen Champions-League-Triumph (2023) und sechs englische Meistertitel.
