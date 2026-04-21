Manchester United hat auf der Suche nach einem Nachfolger für Casemiro im zentralen Mittelfeld ein Auge auf Aurelien Tchouameni von Real Madrid geworfen.
Manchester United plant Transfercoup! 80-Millionen-Mann von Real Madrid steht angeblich auf dem Wunschzettel
Der Telegraph berichtet, dass der Name des französischen Nationalspielers auf der Liste möglicher Neuzugänge für das Mittelfeldzentrum weit oben stehe. Dort soll ein neuer Topstar kommen, weil sich der 34 Jahre alte Casemiro im Sommer mit auslaufendem Vertrag aus Manchester verabschiedet.
Tchouameni wechselte 2022 für 80 Millionen Euro Ablöse von der AS Monaco nach Madrid und ist nach schwankenden Leistungen mittlerweile Leistungsträger bei Real. Sowohl bei Ex-Trainer Xabi Alonso also auch unter dessen Nachfolger Alvaro Arbeloa war er in dieser Saison Stammkraft.
Dass Real einem Abgang des 26-Jährigen in diesem Sommer zustimmt, wird daher als unwahrscheinlich eingestuft. Angesichts der drohenden titellosen Saison und einiger Probleme im Mittelfeld herrsche bei den Blancos die Meinung vor, dass es eher darum gehe, einen passenden Nebenmann für Tchouameni zu finden, als diesen zu ersetzen. Gerüchteweise soll Ballon-d'Or-Sieger Rodri von Uniteds Nachbar Manchester City hier der Wunschspieler Nummer eins sein.
Tchouameni, der auch als Innenverteidiger eingesetzt werden kann, steht in der spanischen Hauptstadt noch bis 2028 unter Vertrag. Er bringt es in dieser Saison auf 44 Einsätze in Pflichtspielen. Dabei gelangen ihm zwei Tore und zwei Assists.
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Aurelien Tchouameni erlebte schwere Zeiten bei Real Madrid
Er sprach in dieser Woche im Pivot Podcast offen über seine schweren Zeiten bei Real und schilderte: "Ich wurde zum Sündenbock gemacht. In den ersten 10 bis 20 Minuten hat das Stadion jedes Mal gepfiffen, wenn ich den Ball berührt habe. So eine Situation zerstört dich entweder, oder du denkst dir: 'So ist es eben' - und schaust, was du kontrollieren kannst. Und das Einzige, was ich kontrollieren kann, ist meine Leistung. Der Druck bei Real Madrid ist eine ganz andere Dimension. Die Leute reden über alles, was du tust - egal ob gut oder schlecht."
Und weiter: "Alle haben über mich gesprochen, über meine Spielweise. Vor ein, zwei Jahren war ich ein schlechter Spieler, ich wurde im Stadion ausgebuht - ich habe also viel durchgemacht, und das hat mir mental definitiv geholfen. Heute weiß ich, dass die Leute immer reden werden, egal was ich mache, also ignoriere ich das einfach. Für Real Madrid zu spielen ist die größte Bühne im Sport: Der Druck ist ein Privileg."
ManUnited: Auch Elliott Anderson und Bruno Guimaraes sind im Gespräch
Neben Tchouameni soll United auch über Elliot Anderson (23) vom Premier-League-Rivalen Nottingham Forest nachdenken. Allerdings forderte Forest für den englischen Neu-Nationalspieler satte 115 Millionen Euro. Vor einigen Wochen hieß es zudem, Casemiros Landsmann Bruno Guimareas (28) habe das Interesse der Red Devils geweckt.
ManUnited hat sich in einer turbulenten Saison unter Amorim-Nachfolger Michael Carrick stabilisiert und hält stramm Kurs auf die Rückkehr in die Champions League. Nach dem 1:0-Auswärtssieg beim FC Chelsea am Wochenende hat der Tabellendritte bei noch fünf ausstehenden Spielen zehn Punkte Vorsprung auf einen Nicht-CL-Rang.
Offen ist allerdings noch die Trainerfrage über den Sommer hinaus. Carricks Engagement als Interimstrainer war eigentlich nur bis zum Ende dieser Spielzeit geplant. Angesichts der erfolgreichen Arbeit des Ex-Profis mehren sich aber die Stimmen, die seine Weiterverpflichtung fordern.
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Die Rekordtransfers von Real Madrid:
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Jude Bellingham Mittelfeld Borussia Dortmund 2023 127 Millionen Euro Eden Hazard Mittelfeld FC Chelsea 2019 120,8 Millionen Euro Gareth Bale Angriff Tottenham Hotspur 2013 101 Millionen Euro Cristiano Ronaldo Angriff Manchester United 2009 94 Millionen Euro Aurelien Tchouameni Mittelfeld AS Monaco 2022 80 Millionen Euro Zinedine Zidane Mittelfeld Juventus 2001 77,5 Millionen Euro James Rodriguez Mittelfeld AS Monaco 2014 75 Millionen Euro Kaka Mittelfeld AC Mailand 2009 67 Millionen Euro Luka Jovic Angriff Eintracht Frankfurt 2019 63 Millionen Euro Dean Huijsen Abwehr AFC Bournemouth 2024 62,5 Millionen Euro