Manchester United plant Transfercoup! 80-Millionen-Mann von Real Madrid steht angeblich auf dem Wunschzettel

Der Telegraph berichtet, dass der Name des französischen Nationalspielers auf der Liste möglicher Neuzugänge für das Mittelfeldzentrum weit oben stehe. Dort soll ein neuer Topstar kommen, weil sich der 34 Jahre alte Casemiro im Sommer mit auslaufendem Vertrag aus Manchester verabschiedet.

Tchouameni wechselte 2022 für 80 Millionen Euro Ablöse von der AS Monaco nach Madrid und ist nach schwankenden Leistungen mittlerweile Leistungsträger bei Real. Sowohl bei Ex-Trainer Xabi Alonso also auch unter dessen Nachfolger Alvaro Arbeloa war er in dieser Saison Stammkraft.

Dass Real einem Abgang des 26-Jährigen in diesem Sommer zustimmt, wird daher als unwahrscheinlich eingestuft. Angesichts der drohenden titellosen Saison und einiger Probleme im Mittelfeld herrsche bei den Blancos die Meinung vor, dass es eher darum gehe, einen passenden Nebenmann für Tchouameni zu finden, als diesen zu ersetzen. Gerüchteweise soll Ballon-d'Or-Sieger Rodri von Uniteds Nachbar Manchester City hier der Wunschspieler Nummer eins sein.

Tchouameni, der auch als Innenverteidiger eingesetzt werden kann, steht in der spanischen Hauptstadt noch bis 2028 unter Vertrag. Er bringt es in dieser Saison auf 44 Einsätze in Pflichtspielen. Dabei gelangen ihm zwei Tore und zwei Assists.