"Das Stadion hat jedes Mal gepfiffen, wenn ich den Ball berührt habe": Star von Real Madrid packt schonungslos über Krise aus

"Ich wurde zum Sündenbock gemacht. In den ersten 10 bis 20 Minuten hat das Stadion jedes Mal gepfiffen, wenn ich den Ball berührt habe. So eine Situation zerstört dich entweder, oder du denkst dir: 'So ist es eben' - und schaust, was du kontrollieren kannst. Und das Einzige, was ich kontrollieren kann, ist meine Leistung. Der Druck bei Real Madrid ist eine ganz andere Dimension. Die Leute reden über alles, was du tust - egal ob gut oder schlecht", sagte Tchouameni im Pivot Podcast.

Der Franzose erinnert sich besonders an eine Phase, in der er massiv in der Kritik stand: "Alle haben über mich gesprochen, über meine Spielweise. Vor ein, zwei Jahren war ich ein schlechter Spieler, ich wurde im Stadion ausgebuht - ich habe also viel durchgemacht, und das hat mir mental definitiv geholfen. Heute weiß ich, dass die Leute immer reden werden, egal was ich mache, also ignoriere ich das einfach. Für Real Madrid zu spielen ist die größte Bühne im Sport: Der Druck ist ein Privileg."