Im Profifußball sind die Erwartungen an die eigenen Spieler wohl nirgends so hoch wie bei Real Madrid - und die Fans entsprechend schwer zufriedenzustellen. Bleiben die Leistungen hinter den Ansprüchen zurück, wird der eigene Anhang schnell gnadenlos. Diese Erfahrung musste auch Aurelien Tchouameni machen.
"Das Stadion hat jedes Mal gepfiffen, wenn ich den Ball berührt habe": Star von Real Madrid packt schonungslos über Krise aus
"Ich wurde zum Sündenbock gemacht. In den ersten 10 bis 20 Minuten hat das Stadion jedes Mal gepfiffen, wenn ich den Ball berührt habe. So eine Situation zerstört dich entweder, oder du denkst dir: 'So ist es eben' - und schaust, was du kontrollieren kannst. Und das Einzige, was ich kontrollieren kann, ist meine Leistung. Der Druck bei Real Madrid ist eine ganz andere Dimension. Die Leute reden über alles, was du tust - egal ob gut oder schlecht", sagte Tchouameni im Pivot Podcast.
Der Franzose erinnert sich besonders an eine Phase, in der er massiv in der Kritik stand: "Alle haben über mich gesprochen, über meine Spielweise. Vor ein, zwei Jahren war ich ein schlechter Spieler, ich wurde im Stadion ausgebuht - ich habe also viel durchgemacht, und das hat mir mental definitiv geholfen. Heute weiß ich, dass die Leute immer reden werden, egal was ich mache, also ignoriere ich das einfach. Für Real Madrid zu spielen ist die größte Bühne im Sport: Der Druck ist ein Privileg."
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Aurelien Tchouameni verpasste CL-Rückspiel gegen den FC Bayern gesperrt
Mittlerweile gehört Tchouameni zu den Leistungsträgern bei Real und ist im zentralen Mittelfeld von Trainer Alvaro Arbeloa gesetzt. In der laufenden Saison absolvierte der 26-Jährige 44 Pflichtspiele, in denen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen gelangen.
Zuletzt sorgte er jedoch in der Champions League für einen Rückschlag, als er im Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern München seine dritte Gelbe Karte der Saison sah und damit das entscheidende Rückspiel gesperrt verpasste. Ohne ihn schied Real nach einem 4:6 im Gesamtergebnis aus.
Die Spielzeit 2025/26 verläuft insgesamt katastrophal für die Blancos, es droht die zweite Saison in Folge ohne großen Titel: In der Liga liegt man neun Punkte hinter Tabellenführer FC Barcelona, in der Copa del Rey ist man ebenfalls bereits ausgeschieden.
Aurelien Tchouameni: Seine Statistiken bei Real Madrid
Spiele 190 Tore 7 Vorlagen 8 Einsatzminuten 14.085
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".