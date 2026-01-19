Manchester City gibt Transfer offiziell bekannt: FC Bayern München hat bei Marc Guehi das Nachsehen

"Ich bin überglücklich und stolz, Spieler bei Manchester City zu sein. Dieser Wechsel fühlt sich wie der Höhepunkt all der harten Arbeit an, die ich in meine Karriere gesteckt habe. Ich bin jetzt beim besten Verein Englands und Teil einer unglaublichen Mannschaft", sagte Guehi.

Der Transfer, von Crystal-Palace-Cheftrainer Oliver Glasner am vergangenen Spieltag der Premier League bereits missmutig angekündigt, soll die Abwehrsorgen der Citizens lindern: Verletzungsbedingt muss Guardiola auf sein Stammpersonal um Josko Gvardiol, Ruben Dias und John Stones bis auf Weiteres verzichten.