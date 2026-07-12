Kommen die Bosse des BVB "ins Grübeln"? Überraschender Abgang soll möglich sein

Demnach sei Reggiani nach seinem kometenhaften Aufstieg in der vergangenen Saison "eine heiße Aktie auf dem Transfermarkt".

Gleich mehrere Vereine aus der Serie A sollen ein Auge auf den Teenager geworfen haben und sich "intensiv" mit einem Transfer zur kommenden Spielzeit beschäftigen. Reggiani selbst könne sich eine Rückkehr in seine Heimat "gut vorstellen". 2024 war er aus der Jugend von US Sassuolo zu den Schwarz-Gelben gewechselt und gewann mit diesen unter anderem die deutsche B-Junioren-Meisterschaft.

In Stein gemeißelt sei Reggianis Verbleib trotz der Unterschrift unter seinen ersten Profivertrag vor wenigen Monaten indes nicht. Bei einer attraktiven Offerte könnten die BVB-Bosse um Sportchef Ole Book (40) "ins Grübeln kommen", heißt es weiter.

Namen interessierter Vereine werden nicht genannt. Im Juni hatte Tuttosport berichtet, dass Reggiani bei Scudetto-Gewinner Inter Mailand ein Kandidat beim zu erwartenden Umbruch in der Abwehr sei.