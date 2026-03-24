Kasper Hjulmands Schicksal schon entschieden? Leverkusen-Boss Simon Rolfes reagiert auf Gerüchte

Die Werkself droht als Tabellensechster die anvisierte Champions-League-Qualifikation zu verpassen, das 3:3 nach einer 2:0-Führung beim designierten Absteiger 1. FC Heidenheim war am vergangenen Samstag der nächste Dämpfer und erhöhte den Druck auf Hjulmand. In den vergangenen neun Pflichtspielen holten die Rheinländer nur einen Sieg. Heidenheim müsse nun "ein Weckruf sein", forderte Rolfes, "damit wir es unter dem Druck wieder schaffen, unsere Spiele von der ersten bis zur letzten Minute durchzuziehen". Zuletzt waren Gerüchte aufgetaucht, dass Leverkusen Fabian Hürzeler beobachtet.

Rolfes gibt sich dennoch zuversichtlich, die Königsklasse zu erreichen - der Rückstand auf Platz vier beträgt vier Zähler. "In Momenten, in denen wir unter maximalem Druck standen, haben wir es schon geschafft, unsere Leistung konstant und bis zum Ende abzurufen", sagte Rolfes. Bayer trifft an den verbleibenden sieben Spieltagen unter anderem noch auf die direkten Konkurrenten RB Leipzig und VfB Stuttgart.