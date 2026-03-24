Innerhalb eines Jahres könnte Bayer 04 Leverkusen im Sommer bereits den dritten Trainer nach dem Abschied von Xabi Alonso verpflichten. Das legen übereinstimmende Berichte von Sky und kicker nahe. Demnach steht Coach Kasper Hjulmand trotz eines Vertrages bis 2027 schon wieder vor dem Aus.
Kasper Hjulmand im Sommer vor dem Aus: Bayer Leverkusen beobachtet offenbar Fabian Hürzeler
Die Hauptbedingung dafür ist laut der Meldung aber, dass die Verantwortlichen um den Vorstandsvorsitzenden Fernando Carro einen "passenden Kandidaten finden", der Hjulmand ersetzt. Ein möglicher Nachfolger des Dänen soll nach den Plänen der Vereinsführung in der Lage sein, die Mannschaft zeitnah wieder zu Titeln zu führen.
Dabei haben die Bayer-Granden offenbar bereits einen Favoriten. Laut Sky beobachtet Leverkusen das Abschneiden von Fabian Hürzeler bei Brighton & Hove Albion intensiv. Der 33-Jährige ist in seinem zweiten Jahr bei den Südengländern und belegt nach 31 Spielen aktuell den zehnten Platz in der Premier-League-Tabelle.
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Hürzeler in Brighton noch mit Vertrag bis 2027
Der Rückstand auf den FC Liverpool an Position fünf, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigen würde, beträgt gegenwärtig sechs Punkte. Seine Debüt-Saison in Brighton hatte Hürzeler mit 61 Zählern auf Rang acht und damit nur knapp hinter dem siebtplatzierten Europapokal-Teilnehmer Nottingham Forest beendet.
Vor seinem Engagement bei den Seagulls hatte Hürzeler zwei Jahre lang den FC St. Pauli in der 2. Bundesliga trainiert und die Norddeutschen 2024 als Tabellenerster zum sechsten Aufstieg der Vereinsgeschichte geführt. In Brighton, wo er einen Punkteschnitt von 1,58 pro Spiel aufweist, hat er noch einen Vertrag bis 2027. Auch dieser Umstand dürfte ein Grund sein, wieso sich Leverkusen laut Sky noch weitere Optionen offenhält.
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Leverkusen mit enttäuschender Saison
Leverkusen bleibt in der laufenden Saison bisher hinter den Erwartungen zurück. Als Tabellensechster droht der Double-Sieger von 2024 die Champions League zu verpassen. Zuletzt spielte man gegen den 1. FC Heidenheim, der sich in akuter Abstiegsnot befindet, nur 3:3.
Hjulmand beerbte im September den glücklosen Erik ten Hag, der bereits nach dem 2. Spieltag entlassen worden war.
Bayer 04 Leverkusen: Die nächsten fünf Spiele
- Samstag, 4. April, 15:30 Uhr: VfL Wolfsburg (H)
- Samstag, 11. April, 15:30 Uhr: Borussia Dortmund (A)
- Samstag, 18. April, 15:30 Uhr: FC Augsburg (H)
- Mittwoch, 22. April, 20:45 Uhr: FC Bayern München (H)
- tbd: 1. FC Köln (A)