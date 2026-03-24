Kasper Hjulmand im Sommer vor dem Aus: Bayer Leverkusen beobachtet offenbar Fabian Hürzeler

Die Hauptbedingung dafür ist laut der Meldung aber, dass die Verantwortlichen um den Vorstandsvorsitzenden Fernando Carro einen "passenden Kandidaten finden", der Hjulmand ersetzt. Ein möglicher Nachfolger des Dänen soll nach den Plänen der Vereinsführung in der Lage sein, die Mannschaft zeitnah wieder zu Titeln zu führen.

Dabei haben die Bayer-Granden offenbar bereits einen Favoriten. Laut Sky beobachtet Leverkusen das Abschneiden von Fabian Hürzeler bei Brighton & Hove Albion intensiv. Der 33-Jährige ist in seinem zweiten Jahr bei den Südengländern und belegt nach 31 Spielen aktuell den zehnten Platz in der Premier-League-Tabelle.