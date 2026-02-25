Kampf gegen das Zeitspiel: Bahnbrechende Regeländerungen geplant

Ein wichtiges Thema sind dabei die Eingriffsmöglichkeiten des Video Assistant Referees (VAR). Diese sollen in Zukunft ausgeweitet werden.

So soll es künftig eine Korrekturmöglichkeit nicht nur bei "glatt Roten", sondern auch bei Gelb-Roten Karten geben. Der VAR könnte dann eingreifen, wenn die zweite Gelbe Karte offensichtlich falsch war.

Diese Thematik hatte zuletzt in der italienischen Serie A für viel Aufsehen gesorgt: Im "Derby d'Italia" zwischen Inter Mailand und Juventus stellte Referee Federico La Penna Juve-Verteidiger Pierre Kalulu nach einem vermeintlichen Foulspiel an Alessandro Bastoni fälschlicherweise mit Gelb-Rot vom Platz. Dabei fehlte dem VAR die Befugnis, die Fehlentscheidung zu korrigieren.

Einen ähnlichen Fall hatte es bereits im September 2024 im Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem VfB Stuttgart gegeben. Damals hatte Schiedsrichter Sven Jablonski VfB-Kapitän Atakan Karazor Gelb-Rot gezeigt, obwohl dieser Gegenspieler Maximilian Arnold gar nicht getroffen hatte. Jablonski plädierte anschließend für eine Eingriffsmöglichkeit des VAR.

Diese Möglichkeit soll allerdings weiterhin nicht generell für Gelbe Karten gelten. Und auch wenn der Schiedsrichter auf dem Rasen ein womöglich gelbwürdiges Foul übersieht, das zu einer Gelb-Roten Karten führen würde, dürfte der VAR ihn nicht darauf hinweisen.