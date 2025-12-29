Ricardo Pepi von der PSV Eindhoven hat offenbar das Interesse aus der Premier League auf sich gezogen. Der Stürmer könnte einem Bericht aus England zufolge vor einem Aufsehen erregenden Wechsel stehen.
In der Bundesliga war er ein totaler Transferflop! US-amerikanischer Stürmer vor millionenschwerem Wechsel in die Premier League?
Informationen der Zeitung Daily Mail zufolge hat der FC Fulham hat sein Interesse an dem US-amerikanischen Nationalspieler wieder aufgefrischt. Demnach suche Trainer Marco Silva nach weiteren Optionen im Sturm, da Raul Jimenez mittlerweile 34 Jahre alt ist und Rodrigo Muniz sich derzeit von einer Oberschenkelverletzung erholt.
Laut des Berichts schätzt Eindhoven Pepis Marktwert auf umgerechnet bis zu 45 Millionen Euro. Ein Angebot in Höhe von knapp 30 Millionen Euro von West Ham United hatten die Niederländer vor einem Jahr abgelehnt.
Pepi in Augsburg einer der größten Transfer-Flops der Geschichte
Pepi hat in dieser Saison bisher zehn Tore in 21 Pflichtspielen erzielt sowie zwei weitere Treffer vorbereitet. In der Vorsaison netzte der 22-Jährige 18-mal in 29 Partien (drei Assists). Allerdings fiel er im Januar mit einer Knieverletzung auch rund ein halbes Jahr aus.
2023 war Pepi in die Eredivisie gewechselt. Elf Millionen Euro zahlte die PSV damals an den FC Augsburg und stattete Pepi mit einem Vertrag bis 2030 aus.
Es war das Ende eines großen Missverständnissen zwischen Pepi und den Fuggerstädter. Im Januar 2022 war der inzwischen 34-malige Nationalspieler (13 Tore) im Alter von 18 Jahren für über 16 Millionen Euro zum FCA gewechselt. Bis heute ist er der Rekordtransfer der Augsburger.
Dort ging Pepi jedoch als einer der größten Transfer-Flops in die Geschichte ein. In lediglich 16 Pflichtspielen kam er zum Einsatz, 583 mickrige Minuten absolvierte er dabei. Pepi kam dabei weder auf ein Tor noch auf eine Vorlage.
Pepi: Über Groningen nach Eindhoven
Nach nur einem halben Jahr lieh Augsburg Pepi schließlich für 500.000 Euro zum FC Groningen in die Niederlande aus. Dort lief es für ihn deutlich besser. In 31 Pflichtspielen schoss er für den Klub 13 Tore, drei weitere Treffer legte er auf.
Mit diesen Leistungen machte er sich für Eindhoven interessant. Dort steht Pepi mittlerweile bei 36 Buden in 89 Pflichtspielen (acht Vorlagen).
Pepi: Leistungsdaten in der Eredivisie
- Für PSV Eindhoven: 89 Spiele, 36 Tore, acht Vorlagen
- Für FC Groningen: 31 Spiele, 13 Tore, drei Vorlagen