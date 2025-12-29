In der Bundesliga war er ein totaler Transferflop! US-amerikanischer Stürmer vor millionenschwerem Wechsel in die Premier League?

Pepi hat in dieser Saison bisher zehn Tore in 21 Pflichtspielen erzielt sowie zwei weitere Treffer vorbereitet. In der Vorsaison netzte der 22-Jährige 18-mal in 29 Partien (drei Assists). Allerdings fiel er im Januar mit einer Knieverletzung auch rund ein halbes Jahr aus.

2023 war Pepi in die Eredivisie gewechselt. Elf Millionen Euro zahlte die PSV damals an den FC Augsburg und stattete Pepi mit einem Vertrag bis 2030 aus.

Es war das Ende eines großen Missverständnissen zwischen Pepi und den Fuggerstädter. Im Januar 2022 war der inzwischen 34-malige Nationalspieler (13 Tore) im Alter von 18 Jahren für über 16 Millionen Euro zum FCA gewechselt. Bis heute ist er der Rekordtransfer der Augsburger.

Dort ging Pepi jedoch als einer der größten Transfer-Flops in die Geschichte ein. In lediglich 16 Pflichtspielen kam er zum Einsatz, 583 mickrige Minuten absolvierte er dabei. Pepi kam dabei weder auf ein Tor noch auf eine Vorlage.