"Ich wollte mich damals umbringen": Drogen zerstörten die Karriere eines englischen Supertalents

Dieser Artikel erschien 2022 und wurde aktualisiert.
Jose Baxters fußballerische Laufbahn schien vorgezeichnet, wirkte wie diese etlichen, am Reißbrett geplanten Werdegänge.
Schon im Alter von sechs Jahren kam der Junge aus Bootle an der Mersey beim FC Everton unter. Er durchlief fortan sämtliche Jugendmannschaften, spielte für die U-Auswahl der Three Lions. Ein Juwel, einer derjenigen, denen eine große Karriere prophezeit wird.
2008 feierte Baxter sein Profi-Debüt im Premier-League-Duell mit den Blackburn Rovers. Mit nur 16 Jahren und 191 Tagen. Damals ein Rekord, löste Baxter doch James Vaughan als jüngsten Spieler der Toffees-Historie ab. Nur eine Woche später stand der offensive Mittelfeldspieler in der Everton-Startelf.