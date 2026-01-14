"Ich wollte mich damals umbringen": Drogen zerstörten die Karriere eines englischen Supertalents

Er habe einfach nicht gewusst, wie die normale Welt funktioniere, gibt Baxter zu. "Ich wurde bei Everton quasi mit dem Silberlöffel aufgezogen, lebte in einer Blase", sagt er. "Ich hatte schon sehr früh sehr viel Geld, ich kannte diesbezüglich keine Grenzen. Ich habe die Kohle für dämliches Zeug herausgeworfen und dumme Sachen angestellt."

Konkret handelte es sich dabei um Drogenkonsum. Immer und immer wieder. 2015, mittlerweile längst nicht mehr bei Everton, sondern bei Sheffield United in der zweiten Liga unter Vertrag, handelte sich Baxter zweimal binnen neun Monaten Doping-Sperren ein. Kokain und Ecstasy.

"Das gelangte natürlich an die Presse. Meine Familie erfuhr davon, alle fragten mich, ob ich okay sei", sagt Baxter und schiebt nach: "Ich erinnere mich noch an eine prägende Situation: Ich ging in Sheffield in einen Supermarkt und eine Frau sprach mich an. Sie sagte mir, sie habe ihrem Sohn erklären müssen, dass sein Lieblingsspieler ein ungezogener Junge ist. Es fühlte sich an, als würde eine Welt zusammenbrechen."

Sie brach weiter zusammen. In der Annahme, die negativen Meldungen mit Alkohol bekämpfen zu können, zog Baxter weiter um die Häuser: "Ich habe versucht, einfach in meiner Blase zu bleiben, die offensichtlichen Probleme zu verschweigen. Ich dachte, das sei der einfachste Weg."