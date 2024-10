Interimscoach Lee Carsley hat offenbar keine Ambitionen, den Trainerposten bei der englischen Fußball-Nationalmannschaft dauerhaft zu übernehmen.

"Nein, ich habe mich nicht offiziell dafür beworben", sagte der am 9. August von Englands U21 aufgerückte Carsley dem britischen Radiosender talkSPORT am Tag nach der 1:2-Niederlage gegen Griechenland in der Nations League. Die Bewerbungsfrist war bereits eine Woche vor Carsleys Berufung abgelaufen.