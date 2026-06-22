"Ich arbeite an Harry Kane": Voodoo-Zauberer will Englands Tormaschine stoppen - 2014 "verfluchte" er schon Cristiano Ronaldo

Genau hier kommt Nana Kwaku Bonsam ins Spiel. Der Mann, ursprünglich ein Zeuge Jehovas, der sich nach einem schweren Unfall dem Voodoo annäherte, ist in seiner Heimat Ghana eine ebenso schillernde wie umstrittene Figur und erlangte auch weltweit eine gewisse Bekanntheit, als er 2014 behauptete, Cristiano Ronaldo während der WM in Brasilien mit einem Voodoo-Fluch belegt zu haben.

Tatsächlich litt Ronaldo in Brasilien an einer hartnäckigen Sehnenreizung, allerdings schon weit vor dem Gruppenspiel gegen Ghana. Bonsam, dessen Name übersetzt "Der Teufel vom Mittwoch" bedeutet, behauptete damals, dass der Superstar wegen ihm und seinem Hokuspokus nicht fit werden würde.

Der englischen Zeitung The Guardian erzählte der teuflische Priester damals, dass er auf ein Foto Ronaldos allerlei geheime Pulver und zerstoßene Blätter streuen würde, um den Superstar am Spielen zu hindern. Auch einen Zauber mit Hunden habe er damals angewendet.

"Ich weiß, worum es bei Cristiano Ronaldos Verletzung geht, ich arbeite an ihm. Ich meine das sehr ernst. Ich habe vor vier Monaten gesagt, dass ich ernsthaft an Cristiano Ronaldo arbeiten und ihn von der Weltmeisterschaft ausschließen oder ihn zumindest daran hindern werde, gegen Ghana zu spielen, und das Beste, was ich tun kann, ist, ihn durch eine Verletzung fernzuhalten", sagte er damals und ergänzte: "Diese Verletzung kann von keinem Mediziner geheilt werden, sie können niemals erkennen, was die Verletzung verursacht, weil sie spirituell ist. Heute ist es sein Knie, morgen ist es sein Oberschenkel, am nächsten Tag ist es etwas anderes."

Das Ende der Geschichte: Der verfluchte Ronaldo spielte trotzdem gegen Ghana, Portugal gewann 2:1. Allerdings vergab Ronaldo so viele Chancen, dass Portugal wegen des schlechteren Torverhältnisses in der "Todesgruppe" mit Deutschland, Portugal, Ghana und den USA in der Vorrunde scheiterte - allerdings nicht an Ghana, sondern an den USA.