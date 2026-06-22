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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Filippo Cataldo

"Ich arbeite an Harry Kane": Voodoo-Zauberer will Englands Tormaschine stoppen - 2014 "verfluchte" er schon Cristiano Ronaldo

H. Kane
England
England - Ghana
Ghana
Weltmeisterschaft

Mit irdischen Mitteln ist Harry Kane seit Jahren nur sehr schwer zu stoppen. Doch ob Hokuspokus hilft, Englands und Bayern Münchens Torjäger am Toreschießen zu hindern? Ein ghanaischer Medizinmann ist davon überzeugt - schließlich habe er schon vor zwölf Jahren CR7 eine Verletzung herbeigezaubert. Wer's glaubt... (und selbst wenn nicht, die Story ist nicht schlecht).

Harry Kane hat beim 4:2 Englands gegen starke Kroaten zum Auftakt in die WM die ersten zwei Tore Englands erzielt - und dabei einen kuriosen Elfmetertrick angewendet, der viel aussagt über Kanes Schlitzohrigkeit vorm Tor.

Die Formstärke von Kane und seinen Engländern dürfte beim nächsten Gegner Ghana für Kopfschmerzen gesorgt haben - den Topstürmer zu stoppen ist zuletzt schließlich praktisch keiner gegnerischen Mannschaft gelungen. Zumindest nicht mit fußballerischen Mitteln.

  • Wie "Der Teufel vom Mittwoch" CR7 verflucht haben will

    Genau hier kommt Nana Kwaku Bonsam ins Spiel. Der Mann, ursprünglich ein Zeuge Jehovas, der sich nach einem schweren Unfall dem Voodoo annäherte, ist in seiner Heimat Ghana eine ebenso schillernde wie umstrittene Figur und erlangte auch weltweit eine gewisse Bekanntheit, als er 2014 behauptete, Cristiano Ronaldo während der WM in Brasilien mit einem Voodoo-Fluch belegt zu haben.

    Tatsächlich litt Ronaldo in Brasilien an einer hartnäckigen Sehnenreizung, allerdings schon weit vor dem Gruppenspiel gegen Ghana. Bonsam, dessen Name übersetzt "Der Teufel vom Mittwoch" bedeutet, behauptete damals, dass der Superstar wegen ihm und seinem Hokuspokus nicht fit werden würde.

    Der englischen Zeitung The Guardian erzählte der teuflische Priester damals, dass er auf ein Foto Ronaldos allerlei geheime Pulver und zerstoßene Blätter streuen würde, um den Superstar am Spielen zu hindern. Auch einen Zauber mit Hunden habe er damals angewendet.

    "Ich weiß, worum es bei Cristiano Ronaldos Verletzung geht, ich arbeite an ihm. Ich meine das sehr ernst. Ich habe vor vier Monaten gesagt, dass ich ernsthaft an Cristiano Ronaldo arbeiten und ihn von der Weltmeisterschaft ausschließen oder ihn zumindest daran hindern werde, gegen Ghana zu spielen, und das Beste, was ich tun kann, ist, ihn durch eine Verletzung fernzuhalten", sagte er damals und ergänzte: "Diese Verletzung kann von keinem Mediziner geheilt werden, sie können niemals erkennen, was die Verletzung verursacht, weil sie spirituell ist. Heute ist es sein Knie, morgen ist es sein Oberschenkel, am nächsten Tag ist es etwas anderes."

    Das Ende der Geschichte: Der verfluchte Ronaldo spielte trotzdem gegen Ghana, Portugal gewann 2:1. Allerdings vergab Ronaldo so viele Chancen, dass Portugal wegen des schlechteren Torverhältnisses in der "Todesgruppe" mit Deutschland, Portugal, Ghana und den USA in der Vorrunde scheiterte - allerdings nicht an Ghana, sondern an den USA.

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    Immerhin: Medizinmann will Kane keine schwere Verletzung zufügen

    Bonsam ist dennoch überzeugt davon, dass sein Fluch damals erfolgreich war - und beharrt nun, Kane stoppen zu können. Immerhin: schwer verletzen will er Englands Star nicht. "Ich arbeite an Harry Kane. Ich habe zuvor gezeigt, wozu ich fähig bin, daher weiß ich, welche Arbeit ich leisten muss, um ihn aufzuhalten. Ich bin sehr berühmt für meine Vorhersagen. Ich wünsche ihm keine schwere Verletzung. Es wird gerade genug sein, um ihn gegen mein Land aufzuhalten. Ich werde meine Arbeit verrichten, damit sie Ghana helfen kann", wird der Medizinmann im Daily Star zitiert.


  • Bisher gibt es keine Anzeichen für eine Verletzung von Harry Kane

    Ghana ist mit einem 1:0 gegen Panama in die WM in den USA, Kanada und Mexiko gestartet und belegt vor dem Duell gegen England am Dienstag (22 Uhr) den zweiten Platz in der Gruppe L. Das Sechzehntelfinale könnten die Ghanaer also wahrscheinlich auch ohne den Fluch des Voodoo-Teufels und selbst bei einer Niederlage gegen England erreichen.

    Am Montag trainierte Harry Kane jedenfalls ganz normal mit der Mannschaft des deutschen Trainers Thomas Tuchel.

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