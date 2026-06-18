Scharfe Kritik an Stürmer des FC Bayern München: Elfmeter-Trick von Harry Kane "sollte verboten werden"

Der sonst so sichere Elfmeterschütze Kane vergab seinen ersten Versuch - Kroatien-Keeper Dominik Livakovic ahnte die Ecke und parierte. Allerdings ließ Schiedsrichter Clement Turpin den Strafstoß erneut ausführen. Zum einen, da sich Livakovic einen Augenblick zu früh von seiner Torlinie wegbewegt hatte und zum anderen, weil Verteidiger Josko Gvardiol zu früh in den Strafraum gesprintet war.

Im zweiten Anlauf gelang es Kane schließlich, den Ball im kroatischen Kasten unterzubringen. Erneut wählte er die vom ihm ausgesehen rechte untere Ecke als Ziel, Livakovic entschied sich dieses Mal für die andere Richtung.

Kritik gab es im Anschluss von Ex-Bundesligaspieler Kevin-Prince Boateng, der den Stürmer des FC Bayern München für seine verzögerte Anlauftechnik tadelte. Kane würde demnach provozieren, dass Torhüter zu früh den Kontakt zur Torlinie verlieren. "Das sollte verboten werden“, forderte Boateng gegenüber CBS.