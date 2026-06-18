Den Three Lions war beim ersten Gruppenspiel gegen Kroatien in der neunten Spielminute nach VAR-Eingriff ein Strafstoß zugesprochen worden, welchen Kane als etatmäßiger Schütze ausführen sollte. Routinier Luka Modric hatte Noni Madueke zuvor innerhalb des Sechzehners bei einem missglückten Klärungsversuch zu Fall gebracht.
Scharfe Kritik an Stürmer des FC Bayern München: Elfmeter-Trick von Harry Kane "sollte verboten werden"
Der sonst so sichere Elfmeterschütze Kane vergab seinen ersten Versuch - Kroatien-Keeper Dominik Livakovic ahnte die Ecke und parierte. Allerdings ließ Schiedsrichter Clement Turpin den Strafstoß erneut ausführen. Zum einen, da sich Livakovic einen Augenblick zu früh von seiner Torlinie wegbewegt hatte und zum anderen, weil Verteidiger Josko Gvardiol zu früh in den Strafraum gesprintet war.
Im zweiten Anlauf gelang es Kane schließlich, den Ball im kroatischen Kasten unterzubringen. Erneut wählte er die vom ihm ausgesehen rechte untere Ecke als Ziel, Livakovic entschied sich dieses Mal für die andere Richtung.
Kritik gab es im Anschluss von Ex-Bundesligaspieler Kevin-Prince Boateng, der den Stürmer des FC Bayern München für seine verzögerte Anlauftechnik tadelte. Kane würde demnach provozieren, dass Torhüter zu früh den Kontakt zur Torlinie verlieren. "Das sollte verboten werden“, forderte Boateng gegenüber CBS.
- Getty Images Sport
Kane rechtfertigt sich für seinen speziellen Anlauf
Gleichwohl verwendete Kane bei seinem ersten Strafstoß keine besondere oder gar verbotene Anlauftechnik. Auch im Trikot des FC Bayern verzögert der 32-Jährige hin und wieder kurz vor dem Treffpunkt seine Bewegung. Im offiziellen Regelwerk ist das auch ausdrücklich erlaubt, solange ein flüssiger Bewegungsablauf zu erkennen ist und der Schütze nicht abrupt stoppt.
Kane selbst erklärte im Nachhinein, bewusst auf einen langsameren Anlauf gesetzt zu haben. "Als ich mir die Aufzeichnungen ansah, fiel mir auf, dass er gerne früh herausläuft. Daher wusste ich, dass die Chance bestand, dass er bei einem verzögerten Anlauf von der Linie abkommen würde", so der Kapitän der Three Lions.
Bei seinem zweiten Versuch habe er die Technik dann "ein wenig angepasst. Genau aus diesem Grund recherchiere ich so gründlich, und am Ende hat es für mich gut funktioniert", so Kane.
Auch dank des Treffers des 32-Jährigen konnte England sein WM-Auftaktspiel gegen Kroatien am Ende mit 4:2 (2:2) gewinnen. Zum 2:0 traf ebenfalls Kane per Kopf, die weiteren Tore steuerten Jude Bellingham und Marcus Rashford bei.
Häufig gestellte Fragen
Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.
Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.
Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.
Harry Kane ist 1,88 Meter groß.
Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.
Harry Kane hat Schuhgröße 45.
Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.
Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.
Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.
Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).
Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.
Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.
Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.
Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.
Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.
Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf etwa 60 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.
Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.
Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballond'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.
Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.