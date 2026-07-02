Herber Rückschlag auf dem Transfermarkt: Der FC Bayern hat plötzlich ein großes Problem

Der FC Bayern hat eine prominente Liste von Verkaufskandidaten, bei den potenziell größten Einnahmequellen hat er aber große Probleme, einen Abnehmer zu finden, der die eigenen Forderungen erfüllt. So auch nun bei Joao Palhinha.
Denn dass die Tottenham Hotspur den Portugiesen nach den 200 Millionen Euro schweren Transfers der zentralen Mittelfeldspieler Sandro Tonali (Newcastle United) und Mateus Fernandes (West Ham United) noch verpflichten werden, ist offenbar kaum vorstellbar.
Wie die The Sun und Sky vermelden, habe Tottenham die mit den Bayern bei der Leihe von Palhinha ausgehandelte Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro verstreichen lassen und werde auch nicht mehr nachverhandeln. Mit anderen Worten: Zumindest die Option, Palhinha an die Spurs zu verkaufen, gibt es nicht mehr.
FC Bayern: Hat Palhinha plötzlich keinen Markt mehr?
Das ist insofern ein herber Rückschlag für die Münchner, weil der andere Interessent für Palhinha die geforderten 25 bis 30 Millionen Euro wohl nicht mal ansatzweise stemmen kann - und mittlerweile auch eigentlich keinen Bedarf mehr hat.
Die portugiesische Zeitung A Bola berichtete zuletzt, dass für Palhinha eine Rückkehr zu Sporting Lissabon zwar "ein Szenario" sei, "das Palhinha gefiele". Allerdings haben die Portugiesen nun schon in Sergi Altimira einen zentralen Mittelfeldspieler für 18 Millionen Euro von Real Betis verpflichtet und somit einen Ersatz für den scheidenden Kapitän und Mittelfeld-Chef Morten Hjulmand gefunden, der einen Wechsel zu Atletico Madrid anstrebt.
Die Liste der wirklich interessierten Klubs an Palhinha ist also in den vergangenen Tagen wesentlich kürzer geworden. Sporting soll vor der Altimira-Verpflichtung laut A Bola mit einem Angebot für eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht bei den Bayern abgeblitzt sein.
Palhinha wollte nach verkorkster Debütsaison beim FC Bayern bei den Spurs bleiben
Diese liegt rein vertraglich noch bis 2028 in München. Im Sommer 2024 kam der einstige Wunschspieler von Thomas Tuchel ("Holding Six") erst mit einem Jahr Verspätung und nach der Trennung von seinem großen Befürworter in München an. Die 51 Millionen Euro schwere Ablöse konnte der 37-malige portugiesische Nationalspieler anschließend unter Vincent Kompany nie rechtfertigen. Die Bayern werden so oder so mit ihm ein großes Minusgeschäft machen, sollte sich noch ein Interessent melden und der Portugiese verkauft werden.
Palhinha erlebte auch aufgrund einiger Verletzungen eine Debütsaison zum Vergessen. In der Mittelfeldhierarchie fiel er letztlich klar hinter Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Aleksandar Pavlovic zurück. Nach nur 25 Spielen, keiner einzigen Torbeteiligung, einer Roten Karte und 986 Einsatzminuten war das Kapitel FC Bayern München für ihn schon wieder beendet.
Sein Leihjahr in London verlief indes zumindest für ihn persönlich durchaus erfolgreich: Zwar versanken die Spurs völlig überraschend im Tabellenkeller der Premier League und mussten bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt bangen, Palhinha war dabei allerdings einer der wenigen Lichtblicke im Kader der kriselnden Spurs. Insgesamt kam er in 45 Pflichtspielen sogar auf starke sieben Tore und drei Vorlagen. Sein 1:0-Siegtreffer am letzten Spieltag gegen Everton bescherte Tottenham letztlich den Klassenerhalt.
Anschließend hatte er betont, dass er gerne in London bleiben wolle. "Seit meinem ersten Tag hier fühle ich mich wie zu Hause. Die Fans, die Zuschauer, ein Top-Klub: Wer möchte nicht für Tottenham spielen und hier bleiben? Ich habe hier alles, was ich brauche", sagte Palhinha. Und auch De Zerbi erklärte: "Ja, ich möchte ihn behalten, zu 100 Prozent!"
Doch daraus wird nun nichts. Zum Leidwesen von Palhinha und zum Leidwesen des FC Bayern.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.