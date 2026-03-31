Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hat überrascht auf Aussagen seines Abwehrspielers Lucas Hernandez reagiert, der das Team überschwänglich gelobt und die Offensive der Equipe Tricolore als die beste der Welt bezeichnet hatte. Der Coach relativierte dessen Einschätzung und kündigte ein klärendes Gespräch mit dem ehemaligen Profi des FC Bayern München an.
"Hat Lucas das gesagt?" Didier Deschamps nordet Ex-Bayern-Star Hernandez wegen kontroverser Aussage ein
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Lucas Hernandez: "Vom Torhüter bis zum Angriff außergewöhnlich"
Hernandez hatte den Journalisten vom Nationalteam vorgeschwärmt: "Wir haben eine fantastische Mannschaft. Vom Torhüter bis zum Angriff ist das außergewöhnlich. Die Qualität der Stürmer ist herausragend. Und wenn Sie mich fragen, ob das die beste Offensive der Welt ist, sage ich natürlich ja", erklärte der 30-Jährige von Paris Saint-Germain.
Frankreich hatte während der aktuellen Länderspielphase zunächst mit 2:1 gegen Brasilien gewonnen, wobei das Team lange Zeit nach einer Roten Karte für Bayerns Dayot Upamecano in Unterzahl spielen musste. Danach folgte mit einem 'B-Team', in dem auch Lucas Hernandez in der Anfangsformation stand, ein 3:1 gegen Kolumbien.
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Deschamps: "Ich rede uns nicht klein"
Während der Pressekonferenz nach dem zweiten Sieg wurde Deschamps mit den Hernandez-Aussagen konfrontiert: "Hat Lucas das gesagt?", konnte es der Coach kaum glauben. "Ich werde sofort mit ihm darüber sprechen", ergänzte er.
Dann erläuterte Deschamps, was ihm an den Sätzen nicht gefällt: "Es geht nicht darum, dass man glaubt, dass man besser ist, als man eigentlich ist. Natürlich haben wir viel Potenzial, aber wir müssen noch einige Schritte machen - und das muss dem Kader klar sein", sagte er. "Ich habe Ziele - und die Spieler sollen die auch haben. Aber wir müssen trotzdem bescheiden bleiben. Wir müssen auch tatsächlich besser als die anderen Teams sein. Ich rede uns nicht klein und behaupte, dass wir nicht das Potenzial haben, Weltmeister zu werden. Aber das haben auch acht bis zehn andere Mannschaften", fügte er hinzu.
Frankreichs Spiele bei der WM 2026:
- 16.06., 21 Uhr: Frankreich - Senegal
- 22.06., 23 Uhr: Frankreich - Bolivien/Irak
- 26.06., 21 Uhr: Frankreich - Norwegen