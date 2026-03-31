"Hat Lucas das gesagt?" Didier Deschamps nordet Ex-Bayern-Star Hernandez wegen kontroverser Aussage ein

Während der Pressekonferenz nach dem zweiten Sieg wurde Deschamps mit den Hernandez-Aussagen konfrontiert: "Hat Lucas das gesagt?", konnte es der Coach kaum glauben. "Ich werde sofort mit ihm darüber sprechen", ergänzte er.

Dann erläuterte Deschamps, was ihm an den Sätzen nicht gefällt: "Es geht nicht darum, dass man glaubt, dass man besser ist, als man eigentlich ist. Natürlich haben wir viel Potenzial, aber wir müssen noch einige Schritte machen - und das muss dem Kader klar sein", sagte er. "Ich habe Ziele - und die Spieler sollen die auch haben. Aber wir müssen trotzdem bescheiden bleiben. Wir müssen auch tatsächlich besser als die anderen Teams sein. Ich rede uns nicht klein und behaupte, dass wir nicht das Potenzial haben, Weltmeister zu werden. Aber das haben auch acht bis zehn andere Mannschaften", fügte er hinzu.