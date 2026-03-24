Er soll bereits an der Zusammenstellung seines Trainerstabs arbeiten: Zinedine Zidane steht wohl vor Trainer-Comeback

"Ja, ich kenne seinen Namen", verriet Diallo. "Es braucht eine Persönlichkeit, die viele Kriterien erfüllt und die auch die Unterstützung der Franzosen gewinnen kann." Wen er konkret meint, ließ Diallo zwar offen. So gut wie alles deutet jedoch darauf hin, dass Zidane den Posten übernehmen wird. Laut RMC Sport soll Zidane sogar bereits an der Zusammenstellung seines Trainerstabs arbeiten.

Deschamps hatte bereits zu Beginn des Jahres angekündigt, dass er nach dem Turnier im Sommer bei der Equipe Tricolore aufhören wird. Zidane wird seit Längerem bereits als dessen Nachfolger gehandelt, Transferexperte Fabrizio Romano enthüllte im Dezember bereits eine mündliche Einigung zwischen dem Ballon-d'Or-Gewinner von 1998 und dem französischen Verband. "Mein Wunsch ist es, eines Tages Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft zu werden", bekräftigte Zidane noch einmal im Oktober. Unter Deschamps wurde Frankreich 2018 in Russland Weltmeister.