Wer Didier Deschamps nach der WM 2026 als Trainer der französischen Nationalmannschaft beerben wird, ist bereits entschieden. Verbandspräsident Philippe Diallo bestätigte dies nun in einem Interview mit Le Figaro.
Er soll bereits an der Zusammenstellung seines Trainerstabs arbeiten: Zinedine Zidane steht wohl vor Trainer-Comeback
"Ja, ich kenne seinen Namen", verriet Diallo. "Es braucht eine Persönlichkeit, die viele Kriterien erfüllt und die auch die Unterstützung der Franzosen gewinnen kann." Wen er konkret meint, ließ Diallo zwar offen. So gut wie alles deutet jedoch darauf hin, dass Zidane den Posten übernehmen wird. Laut RMC Sport soll Zidane sogar bereits an der Zusammenstellung seines Trainerstabs arbeiten.
Deschamps hatte bereits zu Beginn des Jahres angekündigt, dass er nach dem Turnier im Sommer bei der Equipe Tricolore aufhören wird. Zidane wird seit Längerem bereits als dessen Nachfolger gehandelt, Transferexperte Fabrizio Romano enthüllte im Dezember bereits eine mündliche Einigung zwischen dem Ballon-d'Or-Gewinner von 1998 und dem französischen Verband. "Mein Wunsch ist es, eines Tages Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft zu werden", bekräftigte Zidane noch einmal im Oktober. Unter Deschamps wurde Frankreich 2018 in Russland Weltmeister.
Zidane coachte zuletzt Real Madrid
Zidane hatte bei Real Madrid als Berater begonnen und sich anschließend über die Position des Sportdirektors nach oben gearbeitet. Seine ersten Erfahrungen als Trainer sammelte er in der U17 der Königlichen, ehe er die zweite Mannschaft übernahm.
Von Januar 2016 bis Sommer 2018 betreute er die Madrilenen in 149 Spielen - im März 2019 kehrte er zurück und führte das Team ein weiteres Mal bis zum Sommer 2021. Seitdem war er ohne Trainerjob.
Die Erfolge von Zinedine Zidane als Real-Trainer
- Champions-League-Sieger: 2016, 2017, 2018
- Spanischer Meister: 2017, 2020
- Supercopa-Sieger: 2018, 2020
- Klub-Weltmeister: 2017, 2018