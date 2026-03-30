"Sind hier nicht beim American Football": Didier Deschamps ist wegen einer Aktion gegen Bayern-Star Michael Olise stinksauer

Olise war in der Nachspielzeit beim Stand von 3:1 für die Franzosen in Washington abgeräumt worden und hatte Glück, dass er nicht schwer getroffen wurde. Deschamps echauffierte sich bei TF1: "Ich habe dem vierten Offiziellen gesagt, dass wir hier nicht beim American Football sind. Hier gibt es keine Tackles! Zum Glück hatte es keine schwerwiegenden Konsequenzen."

Der Weltmeistertrainer von 2018 führte zur Olise-Aktion aus: "Wenn er da nicht springt, kann er sich das Bein brechen. Wir reden hier von einem Freundschaftsspiel. Eine gewisse Aggressivität ist okay, aber das geht zu weit." Man wisse, dass "südamerikanische Mannschaften so sind" und es helfe ihnen natürlich ein wenig, "dass es keinen VAR gibt", aber: "Zum Glück ist Olise hochgesprungen, sonst hätte er jetzt nur noch ein Bein."