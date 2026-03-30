Didier Deschamps hat Testspielgegner Kolumbien nach dem 3:1-Sieg seiner französischen Nationalmannschaft am Sonntagabend für dessen ruppige Spielweise kritisiert. Insbesondere ein rüdes Einsteigen gegen Michael Olise vom FC Bayern brachte den Trainer auf die Palme.
"Sind hier nicht beim American Football": Didier Deschamps ist wegen einer Aktion gegen Bayern-Star Michael Olise stinksauer
Olise war in der Nachspielzeit beim Stand von 3:1 für die Franzosen in Washington abgeräumt worden und hatte Glück, dass er nicht schwer getroffen wurde. Deschamps echauffierte sich bei TF1: "Ich habe dem vierten Offiziellen gesagt, dass wir hier nicht beim American Football sind. Hier gibt es keine Tackles! Zum Glück hatte es keine schwerwiegenden Konsequenzen."
Der Weltmeistertrainer von 2018 führte zur Olise-Aktion aus: "Wenn er da nicht springt, kann er sich das Bein brechen. Wir reden hier von einem Freundschaftsspiel. Eine gewisse Aggressivität ist okay, aber das geht zu weit." Man wisse, dass "südamerikanische Mannschaften so sind" und es helfe ihnen natürlich ein wenig, "dass es keinen VAR gibt", aber: "Zum Glück ist Olise hochgesprungen, sonst hätte er jetzt nur noch ein Bein."
- AFP
Frankreich gewinnt Tests gegen Brasilien und Kolumbien
Frankreich gewann nach dem Erfolg über Rekordweltmeister Brasilien in der vergangenen Woche auch das zweite Testspiel auf US-Boden. Am Ende hieß es 3:1. Desire Doue (PSG) erzielte dabei seine ersten beiden Treffer im Dress der Equipe Tricolore, während Marcus Thuram per Kopf eine zweieinhalbjährige Durststrecke im Nationaltrikot beendete und den dritten Treffer beisteuerte.
Deschamps rotierte bei seiner Mannschaft im Vergleich zum Duell mit der Selecao. Unter anderem saßen Olise und Kapitän Kylian Mbappe zunächst auf der Bank. Weil es auf dem Rasen so hart zur Sache ging, verzichtete Deschamps nach eigenen Angaben darauf, noch weitere Spieler in die Begegnung zu bringen: "Deswegen habe ich manche nicht mehr eingewechselt. Sie konnten nicht, oder es gab Risiken. Wir sind jetzt in der finalen Phase der Saison und der Champions League. Es sind wichtige Phasen auch für ihre Vereine."
Die Rekordtransfers des FC Bayern:
- Harry Kane: Kam 2023 für 95 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur
- Lucas Hernandez: Kam 2019 für 80 Millionen Euro Ablöse von Atletico Madrid
- Luis Diaz: Kam 2025 für 70 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool
- Matthijs de Ligt: Kam 2022 für 67 Millionen Euro Ablöse von Juventus
- Michael Olise: Kam 2024 für 53 Millionen Euro Ablöse von Crystal Palace