Der ehemalige Stuttgarter Konstantinos Mavropanos ist offenbar Thema bei Borussia Dortmund.
Hat der BVB Interesse? Ehemaliger Stuttgarter peilt wohl einen Wechsel an
Bemüht sich der BVB im Sommer um Konstantinos Mavropanos?
Einem Bericht von Sky zufolge hat man sich beim BVB in den vergangenen Wochen mit einer möglichen Verpflichtung des Innenverteidigers von West Ham United im Sommer verpflichtet.
Mavropanos wolle die abstiegsbedrohten Hammers trotz Vertrag bis 2028 nach der laufenden Saison verlassen und eine neue Herausforderung suchen, heißt es. Neben dem BVB haben ihn laut Sky weitere Bundesligisten auf dem Zettel, auch von anderen Klubs aus der Premier League soll es Interesse geben.
Der Borussia könnte ein neuer Innenverteidiger gut zu Gesicht stehen, da Niklas Süle Dortmund bekanntlich mit Ablauf seines Vertrages am Saisonende ablösefrei verlassen wird. Zudem fällt Emre Can mit Kreuzbandriss noch länger aus. Und Nico Schlotterbeck hat zwar kürzlich seinen Vertrag bis 2031 verlängert, im neuen Arbeitspapier soll allerdings eine Ausstiegsklausel enthalten sein, mittels derer der deutsche Nationalspieler schon nach der WM zu einigen ausgewählten Topklubs wechseln könnte.
Sky zufolge dürften etwaige Dortmunder Bemühungen um Mavropanos kompliziert werden, da West Hams Ablöseforderungen sehr hoch ausfallen würden. Ein möglicher Abstieg des derzeitigen Tabellen-17. des englischen Oberhauses könnte daran aber noch etwas ändern, da West Ham so stärker zu Spielerverkäufen gezwungen sein könnte.
- AFP
Konstantinos Mavropanos: Einst Abstiegskampf mit dem VfB Stuttgart
Mavropanos kennt die Bundesliga aus seiner Zeit beim VfB Stuttgart. Der Grieche war 2018 als junges Talent aus seiner Heimat zum FC Arsenal gewechselt, die Gunners verliehen ihn später in der Rückrunde der Saison 2019/20 zunächst an den Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Es folgte eine zweijährige Leihe nach Stuttgart, an deren Ende der VfB den Abwehrmann für insgesamt knapp vier Millionen Euro fest verpflichtete.
In seinen drei Jahren bei den Schwaben war Mavropanos meist Stammspieler, absolvierte insgesamt 80 Bundesligaspiele (sechs Tore). 2022/23 nahm er eine entscheidende Rolle beim Klassenerhalt des VfB ein, erzielte beispielsweise beim 3:0-Sieg im Relegationshinspiel gegen den Hamburger SV den frühen Führungstreffer.
Im Sommer 2023 legte West Ham dann 20 Millionen Euro Ablöse für den griechischen Nationalspieler auf den Tisch. Bei den Engländern spielte sich der 28-Jährige in den vergangenen Monaten mit konstant starken Leistungen in den Vordergrund.
Die Zahlen von Konstantinos Mavropanos in dieser Saison
Spiele
29
Tore
3
Assists
0
Gelbe Karten
2