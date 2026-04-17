Hat der BVB Interesse? Ehemaliger Stuttgarter peilt wohl einen Wechsel an

Einem Bericht von Sky zufolge hat man sich beim BVB in den vergangenen Wochen mit einer möglichen Verpflichtung des Innenverteidigers von West Ham United im Sommer verpflichtet.

Mavropanos wolle die abstiegsbedrohten Hammers trotz Vertrag bis 2028 nach der laufenden Saison verlassen und eine neue Herausforderung suchen, heißt es. Neben dem BVB haben ihn laut Sky weitere Bundesligisten auf dem Zettel, auch von anderen Klubs aus der Premier League soll es Interesse geben.

Der Borussia könnte ein neuer Innenverteidiger gut zu Gesicht stehen, da Niklas Süle Dortmund bekanntlich mit Ablauf seines Vertrages am Saisonende ablösefrei verlassen wird. Zudem fällt Emre Can mit Kreuzbandriss noch länger aus. Und Nico Schlotterbeck hat zwar kürzlich seinen Vertrag bis 2031 verlängert, im neuen Arbeitspapier soll allerdings eine Ausstiegsklausel enthalten sein, mittels derer der deutsche Nationalspieler schon nach der WM zu einigen ausgewählten Topklubs wechseln könnte.

Sky zufolge dürften etwaige Dortmunder Bemühungen um Mavropanos kompliziert werden, da West Hams Ablöseforderungen sehr hoch ausfallen würden. Ein möglicher Abstieg des derzeitigen Tabellen-17. des englischen Oberhauses könnte daran aber noch etwas ändern, da West Ham so stärker zu Spielerverkäufen gezwungen sein könnte.