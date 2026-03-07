"Habe schon vor langer Zeit aufgegeben": Pep Guardiola äußert deutliche Kritik am englischen Fußball

Dadurch bliebe seiner Mannschaft zu wenig Zeit, um sich für das wichtige Spiel in der Champions League gegen Real Madrid am kommenden Mittwoch zu regenerieren, argumentiert Guardiola, der dem englischen Verband vorwirft, nationale Pokalwettbewerbe gegenüber internationalen Wettbewerben höher zu werten.

"Hier ist es für die englischen Mannschaften wichtiger, was im Carabao Cup passiert ist, als wie man in der Champions League abschneidet. Das war von Anfang an so. Es ist also keine Überraschung", sagte der Spanier auf einer Pressekonferenz vor der Partie. "Ich schenke dem keine große Beachtung. Ich habe schon vor langer Zeit aufgegeben. Als wir das Triple gewonnen haben, war es genau dasselbe."