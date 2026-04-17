Großer Verlust und geringes Transferbudget! Verkaufsdruck beim BVB steigt - Ladenhüter werden zum Problem

Das frühe Aus in den Playoffs gegen Atalanta Bergamo hat zur Folge, dass Borussia Dortmund im laufenden Geschäftsjahr einen Verlust in Höhe von 27 Millionen Euro verkraften muss. Um wie geplant den Kader zu verjüngen und aufzuwerten, sollen Spielerverkäufe die geplanten Zugänge refinanzieren - zumal das Transferbudget derzeit bei "nur" 25 Millionen Euro liegen soll.

Dabei rückt ein Trio in den Fokus, das laut der Bild-Zeitung keine Zukunft mehr im Verein hat und allen voran Sportdirektor Ole Book vor große Probleme stellen könnte.

Die Rede ist von Yan Couto (23 Jahre alt) sowie den beiden verliehenen Flügelspielern Julien Duranville (19/FC Basel) und Cole Campbell (20/TSG Hoffenheim). Das Dreiergespann wird in dem Bericht zu einem "ungenutzten Kapital" in Höhe von 32 Millionen Euro umgerechnet. Allerdings sei es jeweils kein leichtes Unterfangen, einen Abnehmer zu finden.

Couto hat sich bislang als teures Missverständnis entpuppt, nachdem er 2024 für insgesamt 25 Millionen Euro an Leihgebühr und Ablöse von Manchester City zum BVB gewechselt war. Dazu gesellt sich ein jährliches Gehalt von fünf Millionen Euro bis 2030. Sowohl Spieler als auch Verein sollen mit der aktuellen Situation unzufrieden sein, heißt es bei der Bild-Zeitung. Es werde bereits über eine vorzeitige Trennung getuschelt.

Auch die Ruhr Nachrichten berichteten zuletzt von einer ungewissen Zukunft Coutos. Ein Verkauf würde jedoch aller Voraussicht nach mit einem gewaltigen Minusgeschäft einhergehen. Die Summe, die der BVB durch eine äußerst fragwürdige Kaufpflicht nach sieben Pflichtspielen und drei Startelfeinsätzen des Brasilianers auf den Tisch legte, werden die Dortmunder wohl kaum wieder einstreichen. Schließlich schaffte es der 23-Jährige nie zum Stammspieler und ist unter Trainer Niko Kovac aktuell sogar komplett außen vor. Dementsprechend gering ist das derzeitige Interesse von potenziellen Abnehmern.