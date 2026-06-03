Gigantischer Verlust: Manchester United wird Sturmflop Rasmus Höjlund los

Die hohe Ablöse konnte er auf der Insel allerdings nicht rechtfertigen. Höjlund hatte nur selten einen Stammplatz, plagte sich mehrfach mit Verletzungen herum und seine Treffsicherheit, die ihn zuvor in der Serie A ausgezeichnet hatte, zeigte er ebenfalls nicht.

Deutlich besser lief es für Höjlund in Neapel. Dort sammelte er 2025/26 22 Scorerpunkte in 44 Spielen (16 Tore, 8 Assists) und hatte damit maßgeblichen Anteil an Rang zwei in der Endabrechnung. Italiens Ex-Nationalstürmer Christian Vieri lobte im Dezember in der Gazzetta dello Sport überschwänglich: "Ich halte Höjlund für einen der fünf besten Stürmer der Welt. Er kann Tore schießen, aber er weiß auch, wie man tief angreift und die Abwehr zermürbt."

Der heute 52-Jährige führte aus: "Er hat einen starken linken Fuß und ist großartig mit dem Kopf und seiner Physis. Kurz gesagt, er hat alles."

Wer Höjlunds Trainer in der kommenden Spielzeit wird, ist noch offen. Antonio Conte verabschiedete sich nach dem Saisonende. Als aussichtsreichster Kandidat auf seine Nachfolge gilt der kürzlich bei Milan entlassene Massimiliano Allegri. Höjlunds neuer Vertrag bei Napoli läuft bis 2030.