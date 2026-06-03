Der dänische Nationalspieler Rasmus Höjlund wechselt fest zur SSC Neapel. Manchester United streicht zwar eine hohe Ablöse ein, trotzdem bleibt für die Red Devils ein großes Verlustgeschäft.
Gigantischer Verlust: Manchester United wird Sturmflop Rasmus Höjlund los
Wie ManUnited am Mittwoch offiziell verkündete, wird Höjlund nach der Leihe zu Napoli in der Vorsaison in diesem Sommer fest zu den Partenopei wechseln.
Die Italiener schafften kürzlich die Qualifikation für die Champions League. Dadurch greift eine Kaufpflicht, die beide Klubs im Zuge des Leihdeals vor knapp einem Jahr vereinbart hatten. United kassiert eine Ablöse in Höhe von 44 Millionen Euro. Zusammen mit der Leihgebühr kassiert der Tabellendritte der abgelaufenen Saison also rund 50 Millionen Euro für Höjlund.
Der endgültige Abgang des 23-Jährigen zieht also einen Schlussstrich unter ein teures Missverständnis. Denn 2023 hatte Manchester noch knapp 80 Millionen Euro für ihn an dessen damaligen Klub Atalanta Bergamo überwiesen. Höjlunds Vertrag lief noch bis 202
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Rasmus Höjlund blüht bei Napoli auf
Die hohe Ablöse konnte er auf der Insel allerdings nicht rechtfertigen. Höjlund hatte nur selten einen Stammplatz, plagte sich mehrfach mit Verletzungen herum und seine Treffsicherheit, die ihn zuvor in der Serie A ausgezeichnet hatte, zeigte er ebenfalls nicht.
Deutlich besser lief es für Höjlund in Neapel. Dort sammelte er 2025/26 22 Scorerpunkte in 44 Spielen (16 Tore, 8 Assists) und hatte damit maßgeblichen Anteil an Rang zwei in der Endabrechnung. Italiens Ex-Nationalstürmer Christian Vieri lobte im Dezember in der Gazzetta dello Sport überschwänglich: "Ich halte Höjlund für einen der fünf besten Stürmer der Welt. Er kann Tore schießen, aber er weiß auch, wie man tief angreift und die Abwehr zermürbt."
Der heute 52-Jährige führte aus: "Er hat einen starken linken Fuß und ist großartig mit dem Kopf und seiner Physis. Kurz gesagt, er hat alles."
Wer Höjlunds Trainer in der kommenden Spielzeit wird, ist noch offen. Antonio Conte verabschiedete sich nach dem Saisonende. Als aussichtsreichster Kandidat auf seine Nachfolge gilt der kürzlich bei Milan entlassene Massimiliano Allegri. Höjlunds neuer Vertrag bei Napoli läuft bis 2030.
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Manchester United: Atalantas Ederson ersetzt Casemiro
Unterdessen ist United auf dem besten Weg, den ersten Transfer des Sommers einzutüten. Wie Sky Sports berichtet, steht der Wechsel des brasilianischen Mittelfeldspielers Ederson kurz bevor. Wie einst Höjlund kommt er von Atalanta Beragmo. Zwischen allen Parteien soll Einigkeit herrschen, die Ablöse für den 26-Jährigen soll bei 40,5 Millionen Euro liegen. Weitere 4,5 Millionen Euro können in Form von Boni noch dazukommen.
Ederson tritt die Nachfolge seines Landsmanns Casemiro an. Der 34 Jahre alte Routinier verabschiedet sich mit auslaufendem Kontrakt. Wahrscheinlich wechselt er nach der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko zu Inter Miami in die MLS.