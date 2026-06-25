Geheimklausel für den FC Bayern enthüllt: Wird ein Starmanager Nachfolger von Max Eberl?

Die Klausel kann demnach jeweils nur im Januar gezogen werden, sodass ein Wechsel theoretisch erst Anfang 2027 möglich wäre.

Krösche wird seit geraumer Zeit mit einem Engagement beim FC Bayern und als möglicher Nachfolger von Max Eberl (Vertrag bis 2027, Verlängerung gilt im Moment als nicht sicher) in Verbindung gebracht. Im August 2025 erteilte er entsprechenden Spekulationen jedoch eine klare Absage. "Aber damit beschäftige ich mich nicht. Ich habe genug zu tun bei Eintracht Frankfurt und keine Kapazitäten für andere Themen", erklärte der 45-Jährige damals.