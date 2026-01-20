Für Spielpraxis vor der WM 2026: Abgang von Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona perfekt
Hansi Flick: "Marc ist ein fantastischer Torwart"
Barcelona und Girona einigten sich auf eine Leihe, dabei übernimmt ter Stegens neuer Klub angeblich 25 Prozent des Gehalts des Top-Verdieners. Der Transfer hatte sich wochenlang angebahnt, am Dienstag fehlte ter Stegen dann in Barcas Champions-League-Kader für die Partie am Mittwoch in Prag. Am späten Nachmittag hatte Barcelona-Trainer Hansi Flick den Wechsel auf der Abschlusspressekonferenz bereits bestätigt, wenige Stunden später meldeten dann beide Vereine Vollzug.
"Ich finde, Marc ist ein fantastischer Torwart. Wir haben uns für die Zukunft des Vereins anders entschieden, und ich denke, das war die richtige Entscheidung", sagte Flick: "Aber ich wünsche ihm alles Gute, denn er ist ein fantastischer Torwart und vielleicht sehen wir ihn ja in der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft. Ich drücke ihm die Daumen dafür. Ich denke, er hat gute Chancen."
Ter Stegen kommt für Barca 25/26 nur zu einem Einsatz
Ter Stegen war 2014 aus seiner Heimat Mönchengladbach nach Barcelona gewechselt und avancierte zum großen Rückhalt und seit 2024 zum Kapitän bei den Katalanen. In 423 Spielen kassierte er nur 416 Tore und rutschte dennoch vor der Saison aufs Abstellgleis. Eine schwere Knieverletzung und eine Rückenoperation warfen ter Stegen zurück.
In dieser Saison kam er nur einmal im Pokal zum Einsatz - viel zu wenig für seine WM-Ambitionen. "Er muss natürlich spielen in der Rückrunde", hatte DFB-Sportdirektor Rudi Völler zuletzt bekräftigt. Der "ewige" Kronprinz ter Stegen hatte den Posten im deutschen Tor nach dem Rücktritt von Manuel Neuer nach der Heim-EM 2024 übernommen. In seiner Abwesenheit stieg der Hoffenheimer Oliver Baumann zur vorübergehenden Nummer eins auf.
Ter Stegens neuer Klub Girona ist derzeit Elfter, immerhin zeigt der Trend nach oben. In 20 Spielen gab es sechs Siege und acht Niederlagen. 34 Gegentore bedeuten die schwächste Abwehr in La Liga. In der vergangenen Saison spielte Girona noch in der Champions League. Aus ter Stegens Sicht hat der Wechsel auch den Vorteil, dass er in der Nähe seiner Kinder bleibt. Girona liegt nur rund 100 km nördlich von Barcelona.
Häufig gestellte Fragen
Marc Andre ter Stegen spielt auf der Torwartposition.
Marc Andre ter Stegen wurde am 30. April 1992 in Mönchengladbach geboren.
Beim FC Barcelona trägt Marc Andre ter Stegen die Nummer eins.
Seine Körpergröße wird mit 1,87 Meter angegeben.
Sein Gewicht liegt bei rund 88 Kilogramm.
Darüber gibt es keine offiziellen Informationen. Vermutlich trägt Marc Andre ter Stegen die Schuhgröße 45 (EU).
Sein rechter Fuß ist der stärkere. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig seine Fähigkeiten im Spielaufbau.
Marc Andre ter Stegen spielte in der Jugend bei Borussia Mönchengladbach. Dort durchlief er alle Jugendmannschaften ehe er 2009 Stammtorhüter der Profis wurde.
Marc Andre ter Stegen lebt an der Küste Barcelonas, im Stadtteil Gracia.
Marc Andre ter Stegen fährt einen CUPRA, da er seit 2020 globaler Markenbotschafter für die Marke ist. Er fährt in der Regel Modelle wie den CUPRA Formentor und hat auch einen CUPRA Ateca Limited Edition.
Da Marc Andre ter Stegen in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, spricht er fließend Deutsch.
Marc Andre ter Stegen hat zwei Kinder mit seiner Ex-Frau Daniela Jehle: einen älteren Sohn Ben, der im Dezember 2019 geboren wurde und einen jüngeren Sohn Tom, der im März 2024 zur Welt kam.
Von 2012 bis 2025 war Marc Andre ter Stegen mit Daniela Jehle zusammen und insgesamt acht Jahre verheiratet. Seit Sommer 2025 ist der Torhüter mit Ona Sellares liiert.
Das genaue Gehalt von Marc Andre ter Stegen ist nicht bekannt. Es wird vermutet, dass er beim FC Barcelona aktuell rund 6,3 Millonen Euro pro Jahr verdienen soll. Sein Vertrag läuft noch bis 2028 bei den Katalanen.
Er wurde mit Deutschland 2009 U17-Europameister. Überdies holte er mit der deutschen Nationalmannschaft 2017 den Confederations Cup. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit dem FC Barcenlona und nationale Pokalsiege. 2015 wurde Marc Andre ter Stegen mit Barca zudem Champions-League-Sieger. Außerdem gewann er den Supercup und die Fifa-Klub-WM.
Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen.
Marc Andre ter Stegen hat die Jaschin-Trophäe noch nie gewonnen. Er wurde 2019 auf dem zweiten Platz der Abstimmung hinter dem Gewinner Alisson Becker gewertet.
In jungen Jahren seiner Karriere hatte ter Stegen den Spitznamen "Mini-Kahn". Heute ist er unter dem Spitznamen "Mats" bekannt, den Anfangsbuchstaben seines vollständigen Namens.