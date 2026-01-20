Für Spielpraxis vor der WM 2026: Abgang von Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona perfekt

Ter Stegen war 2014 aus seiner Heimat Mönchengladbach nach Barcelona gewechselt und avancierte zum großen Rückhalt und seit 2024 zum Kapitän bei den Katalanen. In 423 Spielen kassierte er nur 416 Tore und rutschte dennoch vor der Saison aufs Abstellgleis. Eine schwere Knieverletzung und eine Rückenoperation warfen ter Stegen zurück.

In dieser Saison kam er nur einmal im Pokal zum Einsatz - viel zu wenig für seine WM-Ambitionen. "Er muss natürlich spielen in der Rückrunde", hatte DFB-Sportdirektor Rudi Völler zuletzt bekräftigt. Der "ewige" Kronprinz ter Stegen hatte den Posten im deutschen Tor nach dem Rücktritt von Manuel Neuer nach der Heim-EM 2024 übernommen. In seiner Abwesenheit stieg der Hoffenheimer Oliver Baumann zur vorübergehenden Nummer eins auf.

Ter Stegens neuer Klub Girona ist derzeit Elfter, immerhin zeigt der Trend nach oben. In 20 Spielen gab es sechs Siege und acht Niederlagen. 34 Gegentore bedeuten die schwächste Abwehr in La Liga. In der vergangenen Saison spielte Girona noch in der Champions League. Aus ter Stegens Sicht hat der Wechsel auch den Vorteil, dass er in der Nähe seiner Kinder bleibt. Girona liegt nur rund 100 km nördlich von Barcelona.