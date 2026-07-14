Für eine Rekordsumme: Mega-Transfer von Luka Vuskovic nach HSV-Abschied fix

Bei den Seagulls unterschreibt der 19-Jährige einen Fünfjahresvertrag. Medienberichten zufolge wechselt der Innenverteidiger für rund 54 Millionen Euro und ist somit der teuerste Zugang in der Geschichte des Klubs von Teammanager Fabian Hürzeler.

Das Talent war in der abgelaufenen Saison von Tottenham an den HSV ausgeliehen und trug maßgebliche zum Klassenerhalt der Hanseaten bei. In 28 Bundesliga-Partien kam der Abwehrchef für den Bundesliga-Rückkehrer auf beachtliche sechs Treffer.