Julian Brandt wird Borussia Dortmund am Saisonende verlassen, da sein Vertrag bei den Schwarz-Gelben nach sieben Jahren nicht verlängert wird. Das bestätigte BVB-Sportgeschäftsführer Lars Ricken bei Skynach dem 2:1-Sieg im Bundesliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am Samstagabend. Brandt hatte das zwischenzeitliche 2:0 durch Maximilian Beier vorbereitet.
"Für beide Seiten eine Chance": BVB-Chef Lars Ricken kündigt Trennung von Offensivspieler an
Seit Monaten war darüber spekuliert worden, ob der 29-Jährige auch in der kommenden Spielzeit für den BVB auf dem Platz stehen wird oder ob der Verein eine Trennung anstrebt. "Es hat ja schon ein paar Berichte gegeben. Es ist so, dass es offene Gespräche gegeben hat und man sich dann eben einig war, dass der auslaufende Vertrag nicht verlängert wird", sagte Ricken nun.
Lars Ricken: "Ich habe seine Quote geliebt"
Ricken blickte dabei schon einmal auf Brandts Zeit bei den Schwarz-Gelben zurück und outete sich als großer Fan des kreativen Mittelfeldspielers. "Er hat ein paar 100 Spiele für Borussia Dortmund gemacht. Ich glaube, wir können nur Dankbarkeit für ihn haben. Er hat sieben Jahre bei uns gespielt, wurde auch immer mal kritisch gesehen. Heute hat er auch wieder eine Torvorlage gemacht. Ich habe seine Quote geliebt", sagte Ricken.
Gleichzeitig betonte Ricken auch, dass der Verein nun mit dem eingesparten Gehalt tätig werden könne, um auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Wie es für Brandt weitergeht, ist offen. "Wir können uns ein bisschen neu orientieren, insofern kann das auch für beide Seiten eine Chance sein", meinte Ricken.
Starke Zahlen von Julian Brandt in sieben BVB-Jahren
Brandt kam 2019 für eine Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro zu den Dortmundern. Er kommt in 297 Pflichtspielen für den BVB auf 124 Scorerpunkte (56 Tore, 68 Assists).
Die Statistiken von Julian Brandt in der Saison 2025/26 für den BVB:
- Spiele: 31
- Spielminuten: 1713
- Tore: 10
- Assists: 2