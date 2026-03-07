"Für beide Seiten eine Chance": BVB-Chef Lars Ricken kündigt Trennung von Offensivspieler an

Ricken blickte dabei schon einmal auf Brandts Zeit bei den Schwarz-Gelben zurück und outete sich als großer Fan des kreativen Mittelfeldspielers. "Er hat ein paar 100 Spiele für Borussia Dortmund gemacht. Ich glaube, wir können nur Dankbarkeit für ihn haben. Er hat sieben Jahre bei uns gespielt, wurde auch immer mal kritisch gesehen. Heute hat er auch wieder eine Torvorlage gemacht. Ich habe seine Quote geliebt", sagte Ricken.

Gleichzeitig betonte Ricken auch, dass der Verein nun mit dem eingesparten Gehalt tätig werden könne, um auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Wie es für Brandt weitergeht, ist offen. "Wir können uns ein bisschen neu orientieren, insofern kann das auch für beide Seiten eine Chance sein", meinte Ricken.