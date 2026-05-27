Wie die Sport Bild berichtet, seien Juventus Turin und auch Manchester City beim deutschen Rekordmeister wegen Nübel vorstellig geworden und stünden auch schon im Kontakt mit dem Management des 29 Jahre alten Torhüters.
FC Bayern winkt großer Transfer-Gewinn! Alexander Nübel vor Sensations-Transfer in die Premier League?
FC Bayern fordert wohl bis zu 15 Millionen Euro für Nübel
Die Bayern verlangen nach Angaben des Blattes zwischen zehn und 15 Millionen Euro Ablöse für Nübel. Auch aufgrund deshalb nahm der VfB letztlich Abstand von einer festen Verpflichtung des seit drei Jahren geliehenen Keepers, obwohl Trainer Sebastian Hoeneß laut Sport Bild sehr gerne mit Nübel weitergemacht hätte und dies auch der sportlichen Führung mitgeteilt habe.
Allerdings war auch Nübels Gehalt letztlich der ausschlaggebende Grund dafür, dass der 29-Jährige im DFB-Pokalfinale gegen seinen eigentlichen Arbeitgeber am vergangenen Samstag sein 129. und letztes Spiel für den VfB absolviert hat. Denn einerseits sei Nübel nicht zu großen Abstrichen bereit, andererseits soll der deutsche Rekordmeister von den kolportierten elf Millionen Euro jährlich mit sieben Millionen den Bärenanteil im Zuge des Leihgeschäfts noch übernommen haben.
Beim VfB soll nun Dennis Seimen die Chance erhalten, sich in einer sportlich herausfordernden Saison 2026/27 mitsamt Teilnahme an der Champions League als neue Nummer eins für die kommenden Jahre zu etablieren. Seimen war in der abgelaufenen Saison an den SC Paderborn verliehen und war auf dem Weg zum dritten Bundesliga-Aufstieg in der Vereinshistorie mit starken Leistungen ein Schlüsselspieler der Ostwestfalen.
Seimen wechselte aus der Jugend des Karlsruher SC zum VfB, durchlief seit der U17 dort sämtliche Nachwuchsteams und kehrt nun als neuer Stammkeeper zu den Schwaben zurück. Nübel indes sei bereits vor geraumer Zeit im Zuge eines "Geheimtreffens" mit dem Münchner Torwarttrainer Michael Rechner mitgeteilt worden, dass er beim Rekordmeister in den Planungen "überhaupt keine Rolle" mehr spiele.
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Nübel als Faustpfand des FC Bayern beim Transfer von Anthony Gordon?
Ihm sei dringend dazu geraten worden, sich einen neuen Verein zu suchen. Ein persönliches Gespräch mit Sportvorstand Max Eberl oder Sportdirektor Christoph Freund habe es bislang noch nicht gegeben.
Bereits vergangene Woche hatte ran.de berichtet, dass Nübel weder beim VfB, noch bei den Münchnern in der kommenden Saison spielen werde und drei namentlich nicht genannte Topklubs um die Dienste des Nationaltorhüters buhlen. Es hieß, dass die Bayern besonders auf Angebote aus der kaufkräftigen Premier League hofften, um eine Win-Win-Situation für Spieler und Klub auszuverhandeln.
Einerseits müsste Nübel dann wohl tendenziell keine Gehaltsabstriche machen, andererseits würde der FC Bayern sehr wahrscheinlich seine Wunschablöse für den 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 verpflichteten Keeper erhalten. Zuletzt spekulierte die Bild sogar, dass Nübel als Faustpfand im Transfer von Anthony Gordon verrechnet werden könnte.
Übereinstimmenden Medienberichten zufolge will sich Newcastle United auf der Torhüterposition neu aufstellen und hat laut Sky bereits die Fühler nach Robin Risser vom RC Lens ausgestreckt. Allerdings fordert der französische Sensationspokalsieger wohl 30 bis 40 Millionen Euro. Nübel indes könnte mit einem Nachlass bei der Ablöse für Gordon verrechnet werden.
Die Magpies fordern dem Vernehmen nach bis zu 80 Millionen Euro für den Bayern-Wunschspieler. Gordon wird seit vielen Wochen schon mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht, weil er sowohl als Backup für Harry Kane, als auch als Herausforderer auf dem linken Flügel für Luis Diaz den Kader noch einmal qualitativ auf eine neue Stufe heben würde. Allerdings soll mittlerweile laut der Mundo Deportivo der FC Barcelona in der Pole Position beim englischen Nationalspieler sein.
In Newcastle duellierten sich über die gesamte Saison hinweg Aaron Ramsdale und Nick Pope um den Posten als Nummer eins. Klarheit gab es nie, Ramsdale machte am Ende 23 Spiele, Pope kam auf 36 Einsätze. Hier hätte Nübel also durchaus Chancen, sich einen Stammplatz zu angeln.
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Manchester City mit Donnarumma gut aufgestellt - Juventus könnte Bedarf haben
Deutlich schlechter dürfte es für ihn bei Manchester City aussehen. Dort ist Gianluigi Donnarumma gesetzt und in James Trafford hat er zudem bereits einen Backup, für den die Skyblues erst im vergangenen Sommer 31 Millionen Euro hinblätterten. Allerdings mehren sich bei Trafford Abwanderungsgerüchte, für Nübel könnte also zumindest die Herausfordererrolle frei werden. Fraglich ist nur, ob er sich wie schon bei Bayern und Manuel Neuer einst auf so etwas einlassen will.
Womöglich wäre da ein Wechsel zu Juventus die verheißungsvollere Option für Nübel. Denn auch dort herrscht nach der Saison Unklarheit, wie es auf der Torhüterposition weitergeht. Michele Di Gregorio war über weite Strecken in der abgelaufenen Spielzeit der Stammkeeper, überzeugte aber offenbar nicht über alle Maßen und wurde daher auch mehrfach zu Gunsten von Ersatzmann Mattia Perin auf die Bank gesetzt.
Auch italienische Medienberichte schüren die Gerüchte, dass sich bei Juve das Torhüterkarussell weiterdrehen könnte. Football Italia berichtet etwa, dass Juve Di Gregorio bereits ein Preisschild verpasst habe. Für 15 Millionen Euro dürfe dieser die Alte Dame verlassen, heißt es.