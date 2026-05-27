FC Bayern winkt großer Transfer-Gewinn! Alexander Nübel vor Sensations-Transfer in die Premier League?

Die Bayern verlangen nach Angaben des Blattes zwischen zehn und 15 Millionen Euro Ablöse für Nübel. Auch aufgrund deshalb nahm der VfB letztlich Abstand von einer festen Verpflichtung des seit drei Jahren geliehenen Keepers, obwohl Trainer Sebastian Hoeneß laut Sport Bild sehr gerne mit Nübel weitergemacht hätte und dies auch der sportlichen Führung mitgeteilt habe.

Allerdings war auch Nübels Gehalt letztlich der ausschlaggebende Grund dafür, dass der 29-Jährige im DFB-Pokalfinale gegen seinen eigentlichen Arbeitgeber am vergangenen Samstag sein 129. und letztes Spiel für den VfB absolviert hat. Denn einerseits sei Nübel nicht zu großen Abstrichen bereit, andererseits soll der deutsche Rekordmeister von den kolportierten elf Millionen Euro jährlich mit sieben Millionen den Bärenanteil im Zuge des Leihgeschäfts noch übernommen haben.

Beim VfB soll nun Dennis Seimen die Chance erhalten, sich in einer sportlich herausfordernden Saison 2026/27 mitsamt Teilnahme an der Champions League als neue Nummer eins für die kommenden Jahre zu etablieren. Seimen war in der abgelaufenen Saison an den SC Paderborn verliehen und war auf dem Weg zum dritten Bundesliga-Aufstieg in der Vereinshistorie mit starken Leistungen ein Schlüsselspieler der Ostwestfalen.

Seimen wechselte aus der Jugend des Karlsruher SC zum VfB, durchlief seit der U17 dort sämtliche Nachwuchsteams und kehrt nun als neuer Stammkeeper zu den Schwaben zurück. Nübel indes sei bereits vor geraumer Zeit im Zuge eines "Geheimtreffens" mit dem Münchner Torwarttrainer Michael Rechner mitgeteilt worden, dass er beim Rekordmeister in den Planungen "überhaupt keine Rolle" mehr spiele.