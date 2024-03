Beim FC Bayern wird es zum ersten Mal ein eigens für das Frauen-Team designtes Trikot geben. Dafür wurde ein Topmodel an Bord geholt.

Der deutsche Meister wird das in Schwarz und Rosa gehaltene Shirt erstmals am 16. März im Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig tragen. Es wurde von der Unternehmerin Lena Gercke ("LeGer") in Zusammenarbeit mit adidas und dem FC Bayern entworfen.