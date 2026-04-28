FC Bayern heute im Live Stream und TV: Wird PSG (Paris) vs. FCB bei DAZN oder Amazon Prime live gezeigt / übertragen?

Im Halbfinale der Champions League trifft Paris Saint-Germain am heutigen Dienstag, 28. April, im Hinspiel auf den FC Bayern München. Anstoß im Pariser Parc de Princes ist um 21 Uhr.

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