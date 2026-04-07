Falls Serhou Guirassy geht: Spektakuläre BVB-Gerüchte um Nick Woltemade und einen Bundesligatorjäger

Bereits Ende vergangener Woche hieß es, Guirassy plane bei einem passenden Angebot trotz eines bis 2028 gültigen Vertrags seinen Abflug von Borussia Dortmund. Entsprechend rüsten sich die Schwarz-Gelben nun.

Man beobachte in diesem Zuge Woltemades Situation bei Newcastle United ganz genau. Der deutsche Nationalstürmer hat nach gutem Start auf der Insel mittlerweile Probleme und wird von Trainer Eddie Howe nur noch selten im Sturmzentrum eingesetzt. Angesichts der 95 Millionen Euro Ablöse, welche die Magpies 2025 an den VfB Stuttgart überwiesen sowie Woltemades langfristigen Vertrags (läuft bis 2031), sei aber einzig ein Leihgeschäft realistisch.

Allerdings denke der 24-Jährige derzeit nicht über einen vorzeitigen Abschied aus Newcastle nach. Stattdessen wolle Woltemade sich einzig auf Newcastle und die Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalelf im Sommer fokussieren.