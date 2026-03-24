"Es war richtig, sich zu trennen": Matthias Sammer spricht Klartext zum BVB-Hammer um Sebastian Kehl

"Ich glaube, dass es richtig war, sich zu trennen. Beide Parteien waren nicht mehr so nah beieinander. Dann ist es konsequent", sagte der 58-Jährige zunächst in der Sky-Sendung "Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk" und deutete Spannungen zwischen den Verantwortlichen an: "Ich glaube - und das sage ich wirklich in respektvoller Art und Weise - da hat man sich ein bisschen aneinander abgearbeitet."

Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge soll es "unüberbrückbare Differenzen" innerhalb der Chefetage gegeben haben, die zu Kehls Aus führten. Allen voran habe der langjährige BVB-Profi ein schwieriges Verhältnis zu seinem direkten Vorgesetzten, Sport-Geschäftsführer Lars Ricken, gehabt. Die Ursache geht auf das Frühjahr 2024 zurück, als Ricken anstelle von Kehl seinen aktuellen Posten von Hans-Joachim Watzke übernommen hatte. Kehl habe schon länger ein Auge auf das Amt geworfen und sei dementsprechend enttäuscht gewesen.

Laut Sammer seien derartige "Reibungspunkte" hin und wieder der Lauf der Dinge. "Es ist die richtige Entscheidung für alle Beteiligten. Der Verein hat die Möglichkeit, eine Veränderung zu tätigen. Es ist wichtig, stilvoll und mit Haltung auseinanderzugehen."