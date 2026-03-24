Am Sonntag endete die Ära Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund überraschend nach dem knappen 3:2-Sieg gegen den Hamburger SV. Der Sportdirektor und der Klub gingen getrennte Wege. Es könnte aber offenbar nicht allzu lange dauern, bis Kehl bei einem anderen Verein anheuert.
Überraschendes Gerücht nach Trennung vom BVB: Heuert Sebastian Kehl bei einem Krisen-Klub aus der Premier League an?
Laut dem englischen Telegraph gibt es nämlich konkretes Interesse aus der Premier League. Demnach haben die Tottenham Hotspur Kehl für den Führungsumbruch im Sommer auf dem Zettel. Die Londoner spielen eine absolute Katastrophensaison und kämpfen gegen den Abstieg. Trainer Igor Tudor steht deswegen vor dem Aus. Auf ihn soll dem Vernehmen nach langfristig der Italiener Roberto de Zerbi folgen.
Falls Tudor bereits vor dem Saisonende entlassen wird, könnte die Lösung wie Kehl deutsch sprechen. Wie der Telegraph berichtet, ist der frühere Bundesliga-Coach Adi Hütter ein Kandidat für die Zeit bis Juni. Der Österreicher stand zuletzt bis Oktober bei der AS Monaco an der Seitenlinie, nachdem er zwischen 2018 und 2022 Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach verantwortlich gewesen war.
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Auch der HSV ist wohl an Kehl dran
Der Weg auf die Insel soll für Kehl aber nicht die einzige Option sein. Wie die Hamburger Abendzeitung berichtet hatte, ist der 46-Jährige ein Kandidat beim Hamburger SV und einem Wechsel in die Hansestadt nicht abgeneigt.
In Dortmund war er im Juli 2022 zum Sportdirektor aufgestiegen, nachdem er seit Juni 2018 als Leiter der Lizenzspielerabteilung fungiert hatte. In seine Amtszeit konnte er eine gemischte Transferbilanz vorweisen. Zwar kann Kehl die Verpflichtungen von Leistungsträgern wie Felix Nmecha, Waldemar Anton und Serhou Guirassy vorweisen, gleichzeitig fehlt es dem Kader seit dem Abgang von Jude Bellingham an absoluter Weltklasse.
Sebastian Kehl: die teuersten Neuzugänge als BVB-Sportdirektor
- Maxi Beier: 28,5 Millionen Euro
- Felix Nmecha: 30 Millionen Euro
- Karim Adeyemi: 30 Millionen Euro
- Jobe Bellingham: 30,5 Millionen Euro
- Sebastien Haller: 31 Millionen Euro