Überraschendes Gerücht nach Trennung vom BVB: Heuert Sebastian Kehl bei einem Krisen-Klub aus der Premier League an?

Laut dem englischen Telegraph gibt es nämlich konkretes Interesse aus der Premier League. Demnach haben die Tottenham Hotspur Kehl für den Führungsumbruch im Sommer auf dem Zettel. Die Londoner spielen eine absolute Katastrophensaison und kämpfen gegen den Abstieg. Trainer Igor Tudor steht deswegen vor dem Aus. Auf ihn soll dem Vernehmen nach langfristig der Italiener Roberto de Zerbi folgen.

Falls Tudor bereits vor dem Saisonende entlassen wird, könnte die Lösung wie Kehl deutsch sprechen. Wie der Telegraph berichtet, ist der frühere Bundesliga-Coach Adi Hütter ein Kandidat für die Zeit bis Juni. Der Österreicher stand zuletzt bis Oktober bei der AS Monaco an der Seitenlinie, nachdem er zwischen 2018 und 2022 Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach verantwortlich gewesen war.