Die Zuschauer in Hongkong hatten sich etwas ganz Anderes vorgestellt. Lionel Messi spielte nicht - und das sorgte für Ärger.

Lionel Messi könnte bei der bislang völlig verpatzten Promotour von Inter Miami in Asien das nächste Spiel verpassen. Der am Oberschenkel verletzte Weltmeister sagte zwar, dass er sich besser fühle, ein Einsatz gegen das japanische Team Vissel Kobe am Mittwoch sei jedoch keineswegs sicher.