"Es wäre vollkommen dumm von mir": Shitstorm für Tottenham-Trainer Thomas Frank wegen eines brisanten Pappbechers

Nach der Partie wurde Frank darauf in der Pressekonferenz angesprochen. "Das ist mir definitiv nicht aufgefallen", sagte er und führte aus: "Ich denke, man kann mit Fug und Recht sagen, dass wir nicht jedes unserer Spiele gewinnen. Es wäre also absolut und vollkommen dumm von mir, bewusst einen Becher von Arsenal zu nehmen. Gibt es jemanden, der denkt, dass ich das getan habe? Alle aus dem Staff haben das getan."

Der Coach weiter: "Sie waren vor dem Spiel in der Umkleidekabine. Es ist normal, einen Becher zu nehmen, mir einen Espresso zu genehmigen, das mache ich vor jedem Spiel. Ich finde es eigentlich ein bisschen traurig, dass mir im Fußball eine Frage dazu gestellt wird."

Frank wehrte sich gegen die aufgekommene Kritik an der unbewussten Aktion: "Ich denke, wir sind definitiv auf dem falschen Weg, wenn wir uns Gedanken darüber machen müssen, dass ich aus einem Becher mit dem Logo eines anderen Vereins trinke. Das würde ich natürlich niemals tun. Das wäre extrem dumm."