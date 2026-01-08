Die Ergebniskrise der Tottenham Hotspur hält an, beim in der Nachspielzeit verlorenen Auswärtsspiel bei AFC Bournemouth (2:3) blieben die Spurs zum fünften Mal in den vergangenen sechs Pflichtspielen ohne Sieg. Einen Aufreger unter den Fans der Londoner gab es jedoch schon vor Anpfiff.
"Es wäre vollkommen dumm von mir": Shitstorm für Tottenham-Trainer Thomas Frank wegen eines brisanten Pappbechers
Während des Spiels entdeckten Spurs-Fans mehrere online veröffentlichte Bilder, auf denen Frank vor dem Anpfiff einen Pappbecher mit dem Logo des Erzrivalen FC Arsenal in der Hand hielt. Die Anhänger waren davon insbesondere angesichts der jüngsten Ergebnisse ihrer Mannschaft nicht besonders begeistert und machten ihre Gefühle in den sozialen Medien deutlich.
Der Hintergrund: Bournemouth empfing Arsenal am 3. Januar zu Hause. Obwohl es dafür keine offizielle Bestätigung gibt, ist es wahrscheinlich, dass die Becher von diesem Spiel stammen.
- Getty
Frank: "Das ist mir definitiv nicht aufgefallen"
Nach der Partie wurde Frank darauf in der Pressekonferenz angesprochen. "Das ist mir definitiv nicht aufgefallen", sagte er und führte aus: "Ich denke, man kann mit Fug und Recht sagen, dass wir nicht jedes unserer Spiele gewinnen. Es wäre also absolut und vollkommen dumm von mir, bewusst einen Becher von Arsenal zu nehmen. Gibt es jemanden, der denkt, dass ich das getan habe? Alle aus dem Staff haben das getan."
Der Coach weiter: "Sie waren vor dem Spiel in der Umkleidekabine. Es ist normal, einen Becher zu nehmen, mir einen Espresso zu genehmigen, das mache ich vor jedem Spiel. Ich finde es eigentlich ein bisschen traurig, dass mir im Fußball eine Frage dazu gestellt wird."
Frank wehrte sich gegen die aufgekommene Kritik an der unbewussten Aktion: "Ich denke, wir sind definitiv auf dem falschen Weg, wenn wir uns Gedanken darüber machen müssen, dass ich aus einem Becher mit dem Logo eines anderen Vereins trinke. Das würde ich natürlich niemals tun. Das wäre extrem dumm."
Tottenham verliert dramatisch spät
Tore von Evanilson, Junior Kroupi und der Siegtreffer von Antoine Semenyo in der fünften Minute der Nachspielzeit bescherten Franks Mannschaft die fünfte Niederlage in den vergangenen zehn Premier-League-Spielen. Die Spurs waren in der fünften Minute durch Mathys Tel in Führung gegangen, bevor Joao Palhinha in der zweiten Halbzeit für Tottenham zum 2:2 ausglich.
Nach der Niederlage liegen die Spurs mit 28 Punkten aus den bisherigen 21 Spielen dieser Saison auf einem enttäuschenden Platz 14 der Tabelle.
- Getty
Thomas Frank: Seine Bilanz als Tottenham-Trainer
- Pflichtspiele: 30
Siege: 11
- Remis: 8
- Niederlagen: 11
- Torverhältnis: 51:42
- Punkteschnitt: 1,37