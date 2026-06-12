Es gibt bereits eine mündliche Einigung! Wechselt Luka Vuskovic innerhalb der Premier League?

Dieses soll eine Summe von knapp 35 Millionen Euro (30 Millionen Pfund) umfassen, bei einer Einigung würde sich Vuskovic den Seagulls nach dem derzeit laufenden WM-Turnier anschließen. Allerdings erscheint fraglich, ob die Spurs ein solch niedriges Angebot annehmen würden, die Schmerzgrenze wurde zuvor auf 60 Millionen Euro taxiert. Vuskovic selbst könne sich derweil einen Wechsel zu Brighton laut The Athletic gut vorstellen, nach Sky-Angaben gebe es sogar schon eine mündliche Einigung.

Möglich wäre laut The Athletic auch eine Art Tausch-Deal, bei dem sich der von Tottenham umworbene Jan Paul van Hecke den Spurs anschließt und diese im Gegenzug Vuskovic nach Brighton ziehen lassen.

Ein fixer Wechsel des 19-Jährigen innerhalb der Premier League wäre vor allem für den Hamburger SV ein schwerer Schlag. Dieser hatte den Kroaten in der abgelaufenen Spielzeit leihweise unter Vertrag und machte sich zuletzt leise Hoffnungen auf eine Fortsetzung des Leihgeschäfts.

Vuskovic selbst hatte immer wieder betont, einem weiteren Jahr bei den Rothosen alles andere als abgeneigt zu sein. So könne er endlich zusammen mit seinem Bruder Mario auflaufen, der fest beim HSV unter Vertrag steht, in den vergangenen Jahren aber eine umstrittene Dopingsperre absitzen musste. Ab dem 15. November 2026 wäre Mario Vuskovic wieder spielberechtigt.