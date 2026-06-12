Wie aus einem Bericht von The Athletic hervorgeht, hat Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion dem Stammverein des 19-jährigen Verteidigers, Tottenham Hotspur, ein offizielles Transferangebot unterbreitet.
Es gibt bereits eine mündliche Einigung! Wechselt Luka Vuskovic innerhalb der Premier League?
Dieses soll eine Summe von knapp 35 Millionen Euro (30 Millionen Pfund) umfassen, bei einer Einigung würde sich Vuskovic den Seagulls nach dem derzeit laufenden WM-Turnier anschließen. Allerdings erscheint fraglich, ob die Spurs ein solch niedriges Angebot annehmen würden, die Schmerzgrenze wurde zuvor auf 60 Millionen Euro taxiert. Vuskovic selbst könne sich derweil einen Wechsel zu Brighton laut The Athletic gut vorstellen, nach Sky-Angaben gebe es sogar schon eine mündliche Einigung.
Möglich wäre laut The Athletic auch eine Art Tausch-Deal, bei dem sich der von Tottenham umworbene Jan Paul van Hecke den Spurs anschließt und diese im Gegenzug Vuskovic nach Brighton ziehen lassen.
Ein fixer Wechsel des 19-Jährigen innerhalb der Premier League wäre vor allem für den Hamburger SV ein schwerer Schlag. Dieser hatte den Kroaten in der abgelaufenen Spielzeit leihweise unter Vertrag und machte sich zuletzt leise Hoffnungen auf eine Fortsetzung des Leihgeschäfts.
Vuskovic selbst hatte immer wieder betont, einem weiteren Jahr bei den Rothosen alles andere als abgeneigt zu sein. So könne er endlich zusammen mit seinem Bruder Mario auflaufen, der fest beim HSV unter Vertrag steht, in den vergangenen Jahren aber eine umstrittene Dopingsperre absitzen musste. Ab dem 15. November 2026 wäre Mario Vuskovic wieder spielberechtigt.
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Auch der FC Bayern beschäftigt sich angeblich mit Luka Vuskovic
In der vergangenen Spielzeit gehörte sein jüngerer Bruder Luka zu den ganz großen Überraschungen im deutschen Oberhaus und etablierte sich sofort als einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga. Bei den Hamburgern war er unter Trainer Merlin Polzin unumstrittener Stammspieler und absolvierte wettbewerbsübergreifend 30 Pflichtspiele (sechs Tore, eine Vorlage).
Folglich steht der Innenverteidiger bei einer Vielzahl von Topklubs auf dem Zettel. Unter anderem der FC Bayern München soll zu den Vereinen gehören, die sich mit einer Verpflichtung des 19-Jährigen auseinandersetzen.
Darüber hinaus beschäftigt sich wohl auch der FC Barcelona mit Vuskovic. Dort soll es bereits zu ersten Gesprächen zwischen Klub und Spieler gekommen sein.
Der Vertrag des Kroaten bei Tottenham Hotspur läuft noch bis zum 30. Juni 2030.