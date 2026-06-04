Kehrt Yan Couto Borussia Dortmund diesen Sommer möglicherweise den Rücken? Der Mann für die rechte Außenbahn hat nun angeblich eine interessante Option für einen Wechsel nach Italien.
Er war bislang enttäuschend! Champions-League-Überraschung könnte dem BVB ein teures Missverständnis abnehmen
Couto kam in diesem Jahr kaum noch zum Einsatz
Transferexperte Matteo Moretto berichtet, dass Como derzeit seine Fühler nach Couto ausstrecke. Der Tabellenvierte der abgelaufenen Serie-A-Saison, der sich erstmals für die Champions League qualifiziert hat, soll demnach bereits Verhandlungen über einen Transfer des Brasilianers führen.
Da sich Couto beim BVB in seinen bisher zwei Jahren in Dortmund nicht nachhaltig durchsetzen konnte, ist die Borussia möglicherweise dazu bereit, den 24-Jährigen abzugeben. 2024 hatte der BVB Couto zunächst von Manchester City ausgeliehen, ein Jahr später griff eine Kaufpflicht und die Borussia musste insgesamt 25 Millionen Euro Ablöse berappen.
Besonders 2026 lief für Couto unterirdisch. Couto stand nur noch viermal in der Startelf, zuletzt Ende Februar beim 2:3 gegen den FC Bayern. Seitdem spendierte ihm Kovac nur noch 41 Einsatzminuten.
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Couto hat noch Vertrag bis 2030 beim BVB
Da Coutos Vertrag noch bis 2030 läuft, wird Dortmund sicherlich mindestens die gleiche Ablösesumme fordern, die man selbst für Couto gezahlt hat.
Como, durch die Qualifikation für die Königsklasse zusätzlich interessant, müsste sich also durchaus strecken, sollte das Interesse an Couto tatsächlich konkret sein.