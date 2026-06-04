Transferexperte Matteo Moretto berichtet, dass Como derzeit seine Fühler nach Couto ausstrecke. Der Tabellenvierte der abgelaufenen Serie-A-Saison, der sich erstmals für die Champions League qualifiziert hat, soll demnach bereits Verhandlungen über einen Transfer des Brasilianers führen.

Da sich Couto beim BVB in seinen bisher zwei Jahren in Dortmund nicht nachhaltig durchsetzen konnte, ist die Borussia möglicherweise dazu bereit, den 24-Jährigen abzugeben. 2024 hatte der BVB Couto zunächst von Manchester City ausgeliehen, ein Jahr später griff eine Kaufpflicht und die Borussia musste insgesamt 25 Millionen Euro Ablöse berappen.

Besonders 2026 lief für Couto unterirdisch. Couto stand nur noch viermal in der Startelf, zuletzt Ende Februar beim 2:3 gegen den FC Bayern. Seitdem spendierte ihm Kovac nur noch 41 Einsatzminuten.