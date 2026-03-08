Er traf sogar schon gegen den FCB! BVB und Bayern München duellieren sich offenbar um junges Bundesliga-Talent

Unter Mainz-Trainer Urs Fischer gelang Potulski jüngst der Durchbruch bei den Profis. Während er unter dessen Vorgänger Bo Henriksen nur zu einem einzigen Bundesliga-Einsatz kam, gehört er seit der Übernahme des Schweizers regelmäßig zum Stammpersonal.

Wettbewerbsübergreifend stehen für den 18-Jährigen mittlerweile 15 Pflichtspieleinsätze zu Buche, seinen bislang einzigen Treffer erzielte er im zurückliegenden Dezember - ausgerechnet beim Gastspiel gegen die Bayern.

Aufgrund seiner starken Leistungen im Mainzer-Trikot hätten neben dem FCB und Dortmund auch Bayer 04 Leverkusen sowie der VfB Stuttgart ihr Interesse an einem Transfer angemeldet. Die Verantwortlichen der Werkself hielten den Polen gar für die "perfekte Lösung" in der Defensivzentrale.