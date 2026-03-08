Ein Innenverteidiger-Talent des 1. FSV Mainz 05 hat offenbar das Interesse einiger Topklubs aus der Bundesliga auf sich gezogen. Auch der FC Bayern München und der BVB sind wohl in der Verlosung. Wie Transfer-Journalist Ekrem Konur berichtet, haben der deutsche Rekordmeister und Borussia Dortmund ein Auge auf Kacper Potulski geworfen. Vor allem die Schwarzgelben seien erpicht darauf, sich die Dienste des 18-jährigen Polen zu sichern.
Er traf sogar schon gegen den FCB! BVB und Bayern München duellieren sich offenbar um junges Bundesliga-Talent
Unter Mainz-Trainer Urs Fischer gelang Potulski jüngst der Durchbruch bei den Profis. Während er unter dessen Vorgänger Bo Henriksen nur zu einem einzigen Bundesliga-Einsatz kam, gehört er seit der Übernahme des Schweizers regelmäßig zum Stammpersonal.
Wettbewerbsübergreifend stehen für den 18-Jährigen mittlerweile 15 Pflichtspieleinsätze zu Buche, seinen bislang einzigen Treffer erzielte er im zurückliegenden Dezember - ausgerechnet beim Gastspiel gegen die Bayern.
Aufgrund seiner starken Leistungen im Mainzer-Trikot hätten neben dem FCB und Dortmund auch Bayer 04 Leverkusen sowie der VfB Stuttgart ihr Interesse an einem Transfer angemeldet. Die Verantwortlichen der Werkself hielten den Polen gar für die "perfekte Lösung" in der Defensivzentrale.
- Getty Images Sport
BVB und Bayern an Potulski dran?
Bei den Bayern hingegen soll Potulski eher als "strategische Investition" für die Zukunft gesehen werden. Nach der Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano haben die Münchner derzeit ohnehin keinen konkreten Bedarf auf der Innenverteidiger Position. Lediglich ein Abgang von Min-Jae Kim könnte zu einem Umdenken führen.
Billig würde der junge Pole für einen potenziellen Abnehmer dabei nicht werden. Laut Konur fordert Mainz eine Ablösesumme zwischen 20 und 25 Millionen - eine Summe, die der BVB und Bayer Leverkusen zumindest aktuell aber wohl nicht bereit sind zu bezahlen. Demnach planen beide Klubs ein Einstiegangebot in Höhe von 15 Millionen Euro.
Potulski stammt aus der Jugend des polnischen Spitzenklubs Legia Warschau. Im Sommer 2023 folgte der ablösefreie Wechsel in die U19 der 05er, seit Anfang 2026 gehört er offiziell zum Profikader.
Kacper Potulski: Statistiken bei Mainz 05
- Spiele: 15
- Tore: 1
- Assists: 0
- Einsatzminuten: 1137
