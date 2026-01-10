Der französische Meister Paris Saint-Germain ist bestrebt, den bis 2028 datierten Vertrag von Ousmane Dembele vorzeitig zu verlängern. Das ist allem Anschein nach nach aktuellem Stand jedoch ein schwieriges Unterfangen.
Er pocht offenbar auf eine Mega-Summe! Ousmane Dembele soll mit Vertragsangebot von PSG nicht zufrieden sein
Informationen des französischen Portals Foot Mercato zufolge zeigt sich der 28 Jahre alte Offensivspieler mit den Konditionen der bisherigen Offerte des Klubs unzufrieden. PSG soll dem amtierenden Ballon-d'Or-Gewinner ein Angebot unterbreitet haben, das ein Bruttogehalt in Höhe von rund 30 Millionen Euro pro Saison beinhaltet.
Die Vorstellungen von Dembele und seinem Berater-Team liegen jedoch deutlich höher, nahezu beim Doppelten dieser Summe. Entsprechend groß ist aktuell die Distanz zwischen beiden Seiten.
- (C)Getty Images
PSG will wohl verstärkt auf leistungsabhängige Prämien setzen
Der Offensivakteur betrachtet sich inzwischen selbst als Maßstab im Weltfußball und fordert daher ein Salär, das dieser Einschätzung gerecht werden soll. Für Paris ist das eine heikle Ausgangslage: Auf der einen Seite möchte der Klub einen seiner wichtigsten Spieler dauerhaft halten, auf der anderen darf das interne Gehaltsgefüge nicht aus den Fugen geraten.
Seit seinem Wechsel im Sommer 2023 für rund 50 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Paris hat sich Dembele kontinuierlich zu einer zentralen Figur im Team entwickelt. Laut RMC Sport setzt PSG deshalb - wie bereits bei anderen Topspielern - verstärkt auf leistungsabhängige Prämien anstelle eines extrem hohen Fixgehalts. Dieses Konzept hatte jedoch schon im vergangenen Sommer seine Grenzen, etwa im Fall von Gianluigi Donnarumma, der sich anschließend Manchester City anschloss.
- kooora
Dembele-Verlängerung als Nagelprobe für PSG
Auch bei Dembele wird damit die Suche nach dem richtigen Gleichgewicht zwischen Anerkennung und finanzieller Disziplin zur Nagelprobe. Gleichzeitig treibt der Klub seinen langfristigen Umbau voran, mit dem Ziel, den Kader zu verjüngen, ohne die Gehaltskosten explodieren zu lassen. Die Verhandlungen mit Dembele könnten zum entscheidenden Belastungstest für den neuen Kurs der Pariser werden.
Der Star von PSG gewann 2025 in Paris die Auszeichnung als weltbester Spieler und schlug damit seinen ärgsten Konkurrenten Lamine Yamal vom FC Barcelona. Dembele spielte vergangene Saison eine herausragende Rolle beim Triple-Gewinn von PSG. Auf dem Weg zum erstmaligen Triumph in der Champions League steuerte er acht Tore und sechs Assists bei, wettbewerbsübergreifend kam Dembele in 2024/25 gar auf 33 Treffer und 15 Assists in 49 Einsätzen.
Ousmane Dembele: Leistungsdaten bei PSG
- Pflichtspiele: 111
- Tore: 47
- Vorlagen: 34
- Gelbe Karten: 10
- Gelb-Rote-Karten: 1
Häufig gestellte Fragen
Begonnen hat Ousmane Dembele als Außenstürmer, besonders gerne über die rechte Seite. Doch Trainer Luis Enrique versetzte den Franzosen Anfang 2025 ins Sturmzentrum - und machte ihn damit zum Weltfußballer.
Masour Ousmane Dembele, wie er mit vollem Namen heißt, wurde am 15. Mai 1997 in Vernon, einer kleinen Stadt in der Normandie, geboren. Aber schon mit 13 Jahren zog er 300 Kilometer weiter nach Rennes.
Jetzt läuft Dembele bei Paris Saint-Germain mit der Nummer 10 auf. Im Nationalteam trägt diese jedoch Kylian Mbappe, darum trägt er bei Frankreich die 7. Mit der 7, und zuvor mit der 11, war er auch schon beim FC Barcelona im Einsatz.
Mehreren Angaben zufolge knackt Ousmane Dembele knapp nicht die Marke von 1,80 Metern, sondern steht bei circa 1,78 Metern. Genug Größe, um mit großen Schritten viel Tempo aufzunehmen, aber auch agil und wendig zu sein.
Genaue Gewichtsangaben sind immer schwierig anzugeben, denn das Gewicht der Spieler variiert viel im Laufe der Saison. Doch Dembele ist ziemlich leicht wie man unschwer sieht und dürfte in vielen Phasen der Saison sogar unter 70 Kilogramm haben.
Zu seiner Schuhgröße gibt es keine offiziellen Angaben, aber er scheint sich mit den Ball an den Füßen pudelwohl zu fühlen. Bei seiner Körpergröße wäre eine Größe 42 der Normalfall.
Diese Frage hat auch einen ganz jungen Ousmane Dembele höchst selbst mal vor große Probleme gestellt. Der einfache Grund? Er ist beidfüßig. Sowohl sein linker, als auch sein rechter Fuß ist eine richtige Waffe - das macht ihn auch so gefährlich.
Seine ersten Spuren auf dem Platz hinterließ Dembele unweit seines Heimatorts Vernon, nämlich bei ALM Evreux. Mit 13 Jahren ging es aber dann schon in die Akademie von Stade Rennes, wo er auch sein Profidebüt feierte.
Der genaue Wohnort von Ousmane Dembele in Paris ist nicht bekannt, vermutlich wohnt er aber in einem der wohlhabenderen Viertel der Stadt wie Neuilly-sur-Seine. In Barcelona wohnte er auch im Luxusviertel Pedralbes, hatte aber immer wieder Zoff mit seinem Vermieter.
Dembele hat laut diversen Medienberichten einige teure Autos in seiner Garage stehen. Unter anderem soll er einen Ferrari F8 Tributo und mehrere Mercedes-Modelle besitzen. In seiner Zeit bei Dortmund besaß der junge Franzose auch schon zwei Autos - fahren musste aber wer anderer, denn damals besaß Dembele noch keinen Führerschein.
Der Angreifer spielte zwar eine Saison lang in der Bundesliga bei Borussia Dortmund, jedoch kann Dembele nicht fließend Deutsch. Neben Französisch kann er sich aber auch in Spanisch gut unterhalten und führt auch in dieser Sprache Interviews.
Ousmane Dembele ist Vater einer Tochter. Das Mädchen, dessen Name geheim gehalten wird, wurde im September 2022 geboren. Was seine Familie betrifft, gibt sich Dembele aber sehr bedeckt.
Seit September 2021 ist Dembele auch verheiratet und zwar mit der marokkanischen Influencerin Rima Edbouche. Damals noch bei Barcelona unter Vertrag, überraschte er nicht nur seine Fans und die Medien, sondern auch seine Barca-Kollegen, die laut mehreren Berichten nicht einmal wussten, dass Dembele eine Partnerin hatte.
Der Franzose bekommt in Paris jährlich um die 18 Millionen Euro. Auch bei Barcelona verdiente Dembele zwischen 15 und 16 Millionen im Jahr, finanzielle Schwierigkeiten dürfte er als keine haben. Schätzungen zu seinem Vermögen gibt es viele, doch wirklich stichhaltig sind die meisten nicht. Die meisten Quellen schreiben von 30-35 Millionen Euro, andere wiederum von über 100 Millionen.
Den ersten Titel gewann Dembele mit dem BVB. 2017 krönte sich die Borussia zum Pokalsieger. Mit seinem Wechsel zum FC Barcelona kamen auch mehr Titel. Drei Meisterschaften, zwei Pokalsiege und zwei Supercup-Erfolge konnte er mit den Katalanen feiern. Und auch in der französischen Heimat hörte das Titelsammeln nicht auf. Je zweimal gewann er bis dato die Meisterschaft, den Pokal und den Supercup. Und dann folgte 2025 der größte Erfolg auf Vereinsebene. Im Finale fegten die Pariser über Inter Mailand hinweg und krönten sich zu den verdienten Champions-League-Siegern.
Doch ein Erfolg dürfte alle diese Titel mit seinen Vereinen überstrahlen. 2018 krönte er sich mit der französischen Nationalmannschaft in Russland zum Weltmeister.
Einmal lautet die Antwort auf diese Frage. Und zwar gerade eben konnte Dembele die Auszeichnung einheimsen. Er setzte sich in der Wahl gegen Lamine Yamal von seinem Ex-Klub Barcelona und seinem Teamkollegen Vitinha durch.
Bislang wurde Ousmane Dembele in seiner Karriere noch nicht mit dem FIFA-Weltfußballer-Award ausgezeichnet. Jedoch steht die Wahl für das Jahr 2025 noch aus - und Dembele gilt als Topfavorit auf die Auszeichnung.
In der französischen Nationalmannschaft bekam Dembele schon bald seinen ganz eigenen und kreativen Spitznamen. "Moskito" nannten ihn schon bald seine Landsmänner, Grund dafür sind seine außergewöhnliche Schnelligkeit und Beweglichkeit.